杜淳辣妻曝「被精品櫃姐歧視」！　引千人共鳴怒批：自以為貴族

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星杜淳的妻子王燦在社群發表長文，講述自己曾遭遇專櫃店員歧視的經歷，並呼籲大家拒絕專櫃隱形歧視。該文章一出，迅速引發網友熱議，登上微博熱搜，許多網友分享了類似的購物遭遇。

▲王燦發文分享被櫃姐歧視的經歷。（圖／翻攝自王燦微博）

王燦在貼文中透露，曾在懷孕期間前往某專櫃維修包包，卻多次被店員重複強調：「如果發現這包是假的，我們會自動銷毀。」讓她感到很不舒服。還有一次她去另一家店試穿衣服，由於衣服不合適便沒有購買，結果店員當場變臉，不再理會她，這兩次經歷讓她對進店購物產生了抗拒心理：「經過這兩次之後，一段時間我都不敢進店，覺得如果不買點什麼，走出來會很尷尬。」

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▲王燦貼文。（圖／翻攝自王燦微博）

貼文引發網友共鳴，留言區充滿了網友們的吐槽和討論，直言「有些櫃姐確實太離譜，可能看多了高貴的客人，以為自己也是貴族」、「這也是為什麼越來越多人選擇網購，而不去專櫃的原因」。更有人表示，這種不尊重顧客的態度令人反感，「如果是我，早就直接懟回去了」。

王燦自從嫁給比她年輕的杜淳以來，兩人的年齡差一直備受爭議。此前有網友問她年齡，王燦大方回應自己35歲，對於網友關於「二婚嫁一婚」的質疑強硬回應「二婚怎麼了？你能保證不離婚嗎？」她的回應贏得不少支持者的認同。先前她曾遭質疑參加天王嫂訓練班，她也直球回覆「不是名媛，沒報過班。」