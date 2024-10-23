ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金城武遭爆出售沖繩2億豪宅　昔日恩師陳昇曝他真實近況！

記者蔡琛儀／台北報導

陳昇連續第30年舉辦跨年演唱會，今（23日）出席記者會，他提到近年許多他的好友漸漸無法參加他的演唱會，而他的昔日徒弟金城武行蹤神秘，最近被爆出以2億日幣（約台幣4436萬元）賣掉沖繩房子，雖然遭經紀公司否認，但近況仍備受關注；被問到有沒有可能邀金城武來演唱會？陳昇表示聽朋友的朋友說金城武在種田，「 他比較少跟我聯絡，比較常跟阿煜（黃連煜）聯絡。」也表示很羨慕金城武：「可以回歸本來喜歡的事，種田、養花養草。」

▲▼ 陳昇《大波浪》2025跨年演唱會門票啟售記者會-陳昇。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳昇連續30年舉辦跨年演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

陳昇日前宣布將在明年當阿公，被問到會不會幫忙帶孫？他笑說：「我先說我不願意喔，夫人等很久了，會想帶孫子，但我不願意喔，我要雲遊四海！」他透露是在今年父親節時，媳婦送給他和太太一人一張寶寶超音波照片，讓昇嫂當場大哭，一旁故作鎮定的陳昇被罵：「你怎麼一點感覺都沒有。」陳昇則回：「你怎麼知道，我一個人騎腳踏車在路上哭，我就比較慢熱。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前孫兒性別還不知道，只確認會是雙魚座寶寶，他透露因為兒子的名字是夫人取的，這次金孫的名字也輪不到他來取，「要我取一定很土，像『陳富貴』才時髦，宜男宜女。」至於打算送什麼給上未謀面的金孫？他表示：「我只有一個兒子、一個孫，什麼都要給他了，有差什麼金牌、金項鍊嗎？」

▲▼ 陳昇《大波浪》2025跨年演唱會門票啟售記者會-陳昇,新寶島康樂隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 陳昇和黃連煜、阿VAN合體。（圖／記者黃克翔攝）

此外，陳昇今率新寶島康樂隊，與黃連煜與阿VAN，他與黃連煜去年相繼捲入MeToo風波，繼陳昇道歉後，黃連煜今年官司也獲得不起訴，他還在社群網站訴說冤屈，陳昇今在記者會上表示：「人生就像海波浪，每張專輯都像最後一張，大波浪把小波浪壓住，現在講話都很頂真（台語：謹慎），在這年紀還能站在這裡細數過去荒唐，也算滿幸福的事。」演唱會門票將於27日下午1點開賣，詳洽KKTIX。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

推薦閱讀

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！50歲單身8年主動追愛　約去婚禮當男伴

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

獨家／周杰倫演唱會秒殺網全崩潰　曝「2關鍵要點」才能當天選之人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數　用手機買先關1設定

還有機會！周杰倫大巨蛋15萬張票秒殺　「拓元宣布釋票」時間曝光

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

周杰倫演唱會一開賣就卡住　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫「89萬人搶15萬張票」創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳昇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「爬下水道聽周杰倫演唱會」5.2萬人響應！網PO大巨蛋剖面圖被讚：太專業
  2. 《綜藝大集合》入圍亞洲電視大獎　胡瓜認是靠這些人衝收視
  3. PIZZALI砸200萬發片　玖壹壹春風霸氣撂話「明天來公司」背後原因超暖
  4. 短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？
  5. YG梁鉉錫又出事！遭起訴「8億沒申報海關」疑逃稅　老婆酒駕撞人瞞4年
  6. 金城武遭爆出售沖繩2億豪宅　昔日恩師陳昇曝他真實近況！
  7. 胡瓜喊話張菲快復出 　找師傅先做歌廳秀
  8. 票選最不想看到再上《紅白》藝人！　韓團、不露臉、演歌全遭排斥
  9. 八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了
  10. 吳千語路邊「幫富三代尪擦鞋」照片曝光！網笑：小心回家跪洗衣板

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366