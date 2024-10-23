金城武遭爆出售沖繩2億豪宅　昔日恩師陳昇曝他真實近況！

記者蔡琛儀／台北報導

陳昇連續第30年舉辦跨年演唱會，今（23日）出席記者會，他提到近年許多他的好友漸漸無法參加他的演唱會，而他的昔日徒弟金城武行蹤神秘，最近被爆出以2億日幣（約台幣4436萬元）賣掉沖繩房子，雖然遭經紀公司否認，但近況仍備受關注；被問到有沒有可能邀金城武來演唱會？陳昇表示聽朋友的朋友說金城武在種田，「 他比較少跟我聯絡，比較常跟阿煜（黃連煜）聯絡。」也表示很羨慕金城武：「可以回歸本來喜歡的事，種田、養花養草。」

▲陳昇連續30年舉辦跨年演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

陳昇日前宣布將在明年當阿公，被問到會不會幫忙帶孫？他笑說：「我先說我不願意喔，夫人等很久了，會想帶孫子，但我不願意喔，我要雲遊四海！」他透露是在今年父親節時，媳婦送給他和太太一人一張寶寶超音波照片，讓昇嫂當場大哭，一旁故作鎮定的陳昇被罵：「你怎麼一點感覺都沒有。」陳昇則回：「你怎麼知道，我一個人騎腳踏車在路上哭，我就比較慢熱。」

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目前孫兒性別還不知道，只確認會是雙魚座寶寶，他透露因為兒子的名字是夫人取的，這次金孫的名字也輪不到他來取，「要我取一定很土，像『陳富貴』才時髦，宜男宜女。」至於打算送什麼給上未謀面的金孫？他表示：「我只有一個兒子、一個孫，什麼都要給他了，有差什麼金牌、金項鍊嗎？」

▲ 陳昇和黃連煜、阿VAN合體。（圖／記者黃克翔攝）

此外，陳昇今率新寶島康樂隊，與黃連煜與阿VAN，他與黃連煜去年相繼捲入MeToo風波，繼陳昇道歉後，黃連煜今年官司也獲得不起訴，他還在社群網站訴說冤屈，陳昇今在記者會上表示：「人生就像海波浪，每張專輯都像最後一張，大波浪把小波浪壓住，現在講話都很頂真（台語：謹慎），在這年紀還能站在這裡細數過去荒唐，也算滿幸福的事。」演唱會門票將於27日下午1點開賣，詳洽KKTIX。