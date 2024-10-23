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胡瓜喊話張菲快復出 　找師傅先做歌廳秀

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜近日上TVBS的YouTube娛樂節目《TVBS娛樂頭條》，談到他當初為何會開設自己的YT節目《下面一位》，胡瓜開玩笑說要感謝民視讓他有經費可以做自己喜歡的節目，而他也宣布與Sandra主持的TVBS《拜託ATM》即將改版。

▲TVBS全新YT娛樂節目《娛樂頭條》，(左起)主持人楊慈茵、胡瓜、《娛樂頭條》副總編楊起鳳。（圖／TVBS提供）

▲TVBS全新YT娛樂節目《娛樂頭條》，主持人楊慈茵(左起)、胡瓜、《娛樂頭條》副總編楊起鳳。（圖／TVBS提供）

胡瓜主持生涯邁入第41年，自己用的主持人從來不會重複，「我是雙子座喜歡新的，來到TVBS做了全新的益智節目《拜託ATM》，有跟製作單位說要改版，因為這是每天播的，三、五個月觀眾可能疲乏，所以馬上10月底就要推出新改版，很刺激很精彩！」

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▲TVBS全新YT娛樂節目《娛樂頭條》，(左起)主持人楊慈茵、胡瓜、《娛樂頭條》副總編楊起鳳。（圖／TVBS提供）

▲胡瓜希望師傅張菲復出。（圖／TVBS提供）

胡瓜說其實現在電視台做節目很辛苦，曾經很多人稱讚韓國節目如何，若他們來到台灣1集只有100萬製作費，能做的空間也非常有限。他甚至開玩笑大膽預言未來的電視台會剩下賣藥節目。

談到如何維持天王地位，胡瓜透露自己都會做新鮮的嘗試，他的YT節目《下面一位》目前人氣高，點閱動輒數十萬。胡瓜說YT才經營半年，最初因為很多東西在電視台不能做，譬如醫療類型，但一開始推廣醫療節目，發現看的觀眾很少，於是才改走不同的路，發現受歡迎的是他自己沒帶錢去旅遊的系列，或訪問老朋友的系列，「畢竟年輕觀眾不熟悉那些娛樂前輩和老節目，我常跟我兒子講我以前不是吹牛，像辣妹合唱團、空中補給合唱團，一到台灣一定向你老爸拜碼頭，上我的節目！」

張小燕、張菲、胡瓜早期號稱「二王一后」，講到這響亮名號，正好張菲近日傳出「復出」，張菲自己表示沒退出過。胡瓜尊稱張菲為師父，「我一直想找師父出來，他自己遊山玩水習慣了，他只要肯復出，我們一定全力支持，他雖然沒退出，但離開久了可能生疏。」

胡瓜坦言一直想找張菲合作，例如餐廳秀或過年特別節目，或研究有何大型節目，「台灣要想振興節目，這些人還是要帶頭做嘛！」胡瓜舉例近期自己籌辦的《鑽石舞台松柏情誼》演唱會，確認將在2月22、23日登場，卡司包括AKB48、歐弟、康康、曾心梅、林俊逸、阿吉仔，還有藍心湄、陳美鳳和任賢齊，以及年輕世代的原子少年等等。

胡瓜也說：「台灣人自己辦演唱會常輸給外國人，外國人來台灣開演唱會淘金常常秒殺。但台灣除了周杰倫、張惠妹，其他好像都賣得很辛苦，可是一到大陸演唱又要被罵，我們又沒有提供那種場地給人家唱，生活都困難了，還要拿政治壓迫，沒有必要。台灣藝人是很優秀的，所以我希望從『藍寶石』一直到『鑽石舞台松柏情誼』，能夠延伸下去，一年也不要只辦這一次，讓演藝圈活絡，其他會陸續邀請下去，包括李宗盛、羅大佑、盧廣仲都會談。」

胡瓜認為此次先做示範，「這些是慈善活動，任賢齊、藍心湄、陳美鳳這些大咖都不談錢，因為知道是慈善，希望慢慢推廣出去，我也極力想邀請小燕姐、菲哥，讓台灣的綜藝再次偉大！」

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胡瓜, 張菲, 藍心湄

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