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《京城怪物2》朴敘俊、韓韶禧跨越時空的愛戀　伏筆揭示會有第三季

文／人物誌

肆虐京城的怪奇生物回來了！由朴敘俊、韓韶禧主演的《京城怪物2》，在九月底終於上架Netflix，同樣由鄭東允導演、姜銀慶編劇攜手打造，那些在第一季尾聲留下的伏筆，也將在第二季進行收線。故事背景從1945年代的京城，來到了2024年的首爾，過去讓日軍進行人體實驗的「甕城醫院」，如今成了首屈一指的生技公司「傳承生技」，關於納人（遭寄生蟲寄生的人類）的研究也將持續下去。

經歷分手前男友、與惠利發生爭執的韓韶禧，月初又傳家人遭逮捕的負面新聞，深陷風波的她，讓粉絲們無不為其處境感到擔憂，也因此對《京城怪物2》的出演是格外期待，相信挺過低潮的韓韶禧，將來能繼續在戲劇圈大紅大紫。代表作無數的朴敘俊，在《京城怪物》的演出絕對是最為狼狽且艱辛，尤其第二季更結合大量超能力動作戲，令劇迷無不讚嘆一聲過癮。

▲《京城怪物2》。（圖／Netflix，下同）

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張浩載真實身分為何？連環殺人案竟是納人所為？

在2024年的首爾，張浩載（朴敘俊飾）任職於富強商社並擔任徵信偵探，一日因捉姦搞烏龍，捲入了神秘的鐘路連環殺人案，並遇見身手不凡的殷采燕（韓韶禧飾）；運氣不佳的浩載，因此被警方列為連環殺人案的頭號嫌疑人，為了擺脫罪嫌，浩載不得不運用人脈找到采燕。同時，殷采燕見到神似過去情人「張貸主」的張浩載，也渴望找到對方以解心中疑惑。

首季結尾時，尹采玉母親體內的寄生蟲鑽入采玉的口中，采玉才得以在這79年間保持年輕容貌，並改以「殷采燕」的身分活著，但眼前被她誤認為張貸主的張浩載，究竟真實身分為何？倘若浩載就是昔日的張貸主，那他又是如何活到今日？此外，首季的幕後黑手前田女士，從暗殺計畫中逃過一死並成為納人，到了第二季又將有何動作？從抗日情節轉為對抗財閥，唯一不改的只有男、女主角跨越時空的愛戀。

成功的反派造就成功劇集，伏筆揭示第三季的推出

《京城怪物2》具備了成熟的特效、不失人性的情感寄託、痛快淋漓的打戲，以及極具魅力的反派，使其成為科幻動作戲的楷模之一。在第二季中，新增了《我們的藍調時光》裴賢聖與《夫婦的世界》李茂生的加入，二人同為納人並擔任傳承生技的重要職位，性格迴異的兩人均有著不凡的身手，讓男、女主角吃盡苦頭，舉手投足間也影響全劇世界觀的走向。

不過相較首季的美術風格，第二季大量的現代場景加上常在夜間拍攝動作場景，導致許多畫面對於手機收看者會顯得較為黯淡，無法看清精彩的武打片段是稍嫌可惜。另外，貫穿全劇的前田女士，從對張貸主的愛意轉為恨意，進而延伸了這橫跨80年的動蕩不安，隨著劇情推進幾乎確定不再插手後續的發展，但片尾所留下的伏筆，揭示了傳承生技正在實現影響全國的計畫，第三季更宏大的格局是否能為該系列劃下完美句點？對於等待的粉絲也是一種折磨呢。

《京城怪物2》全劇共7集，全集數現已上架Netflix。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 京城怪物2, Netflix, 朴敘俊, 韓韶禧

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