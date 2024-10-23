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酷炫cos《獵人》小傑同框許悅！　酸喊：幫各位報仇了

記者王靖淳／綜合報導

網美許悅最近拍片開箱麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出的全套卡包，不過卻因在影片中失言而遭炎上，儘管她事後發文道歉，多數網友仍不買單，甚至到她貼文底下留言酸她。就連YouTuber反骨男孩團長酷炫也認為她犯下致命錯，不過今（23）日卻在IG驚喜PO出兩人合體拍攝的短片，同時也表示：「我幫各位《獵人》粉報仇了。」

▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫和許悅合體拍片。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

影片中，酷炫扮成《獵人》主角小傑，接著以幽默的方式在街頭搭訕網美許悅，並借此諷刺近期對方捲入的失言事件。酷炫一開場便對許悅說：「小姐妳好漂亮，我可以認識妳嗎？」沒想到對方立刻回應：「你是誰啊？」酷炫接著調侃對方：「果然妳不知道我是誰。」

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▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫表示自己替《獵人》粉報仇。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

緊接著，酷炫就向許悅提起最近遭網友炎上的事件，「聽說妳叫許悅是吧？在過去24小時內，不斷關文、刪留言怕被罵的人是妳嗎？」幽默地將近期對方在網路上的爭議搬上檯面，同時也強調，自己替《獵人》粉成功報仇，誇張地說：「我打到妳業配掉光光！正義也許會遲到，但不會缺席。」影片曝光後，不只逗樂了觀眾，同時也引發不少網友的共鳴與笑聲。

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酷炫, 許悅, 網紅, YouTuber, 獵人

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