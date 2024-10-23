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Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

外型甜美身材姣好的Yuri，桃花運也旺到不行。（圖／真心人電影提供）

▲外型甜美身材姣好的Yuri，桃花運也旺到不行。（圖／真心人電影提供）

「地表最美啦啦隊」樂天女孩Yuri陳怡叡，8月被時報周刊CTWANT直擊與千億鞋業小開Steven過從甚密，男方不僅專車溫馨接送、進出女方香閨，最後還到每坪售價過百萬的豪宅內，直到清晨5點多天亮還沒離開。消息曝光後，Yuri堅稱自己單身，之後小倆口又傳出因男方長輩反對，導致這段感情觸礁。不過，根據本刊記者觀察，小倆口感情還是好得很；而異性緣極好的Yuri，即便有「緋聞男友」，身邊仍不乏異性朋友作伴，顯現她的好人緣。

八月初被本刊直擊約會Yuri的小開Steven，近日再度被捕獲開著特斯拉直搗女方家，待了3小時才離開。（圖／本刊攝影組）

▲八月初被本刊直擊約會Yuri的小開Steven，近日再度被捕獲開著特斯拉直搗女方家，待了3小時才離開。（圖／本刊攝影組）

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10月4日上午11點43分，Steven的白色特斯拉開進Yuri新北市的新家，相較於8月3日晚間8點半送Yuri返家，那次Steven只待了半個小時便離開。這一回，Steven一待就是3個多小時。下午3點4分，特斯拉開出Yuri新家，15分鐘後在台北市西門町停車，從副駕駛座下車的人正是Yuri。

特斯拉車開進Yuri家三小時後駛出直奔台北市西門町，下車的人正是Yuri。（圖／本刊攝影組）

▲特斯拉車開進Yuri家三小時後駛出直奔台北市西門町，下車的人正是Yuri。（圖／本刊攝影組）

把Yuri送去髮廊後，Steven先把車送去充電買飲料，再開始個人行程。（圖／本刊攝影組）

▲把Yuri送去髮廊後，Steven先把車送去充電買飲料，再開始個人行程。（圖／本刊攝影組）

Yuri下車後直奔附近的髮廊，而先前一直愛相隨的Steven則駕車到附近的大賣場，先在停車場幫愛車充電，接著走進賣場。24分鐘後，Steven拿著一杯咖啡回到車邊，之後開車匆匆離去，往國道3號一路南下。

下午5點36分，Yuri跟著一名男子走下髮廊樓梯，男子走在前方帶路，而後頭的Yuri則是捧著雞蛋糕，吃得一臉滿足的模樣。兩人就這樣走到附近的大樓停車場取車，接著開到台北市林森北路一帶繞了一圈，男子下車買了杯茶飲後便回車上，接著驅車把Yuri送到家門口，兩人就此分道揚鑣。正好奇男子與Yuri的關係，細看才發現該男子竟是曾為棒棒堂男孩、現轉到幕後擔任經紀人的小賦，只不過Yuri並非小賦在帶的藝人，令人十分好奇2人是否有合作關係。

約莫2小時後，Yuri捧著雞蛋糕走出髮廊，前頭帶路的則是別家公司的經紀人，也是前棒棒堂成員小賦。（圖／本刊攝影組）

▲約莫2小時後，Yuri捧著雞蛋糕走出髮廊，前頭帶路的則是別家公司的經紀人，也是前棒棒堂成員小賦。（圖／本刊攝影組）

小賦駕車開回Yuri家門口，女方隨即下車返家，兩人沒有什麼特別互動。（圖／本刊攝影組）

▲小賦駕車開回Yuri家門口，女方隨即下車返家，兩人沒有什麼特別互動。（圖／本刊攝影組）

事實上，Yuri身為演藝圈發電機，曾和毛弟邱宇辰、演員于成炘和奧運金牌王齊麟、「玖壹壹」春風都傳過緋聞，她也不缺桃花。9月25日晚間8點51分，Yuri結束廣播電台的節目，搭車前往台北市大安區一間居酒屋，Yuri前腳剛下車，立刻有一名男生從居酒屋出來迎接。然而，不知何故，兩人在店內待沒多久，連椅子都還沒坐下，便轉頭離開。

上月25日，本刊記者曾目擊Yuri與另一名壯碩的男子相約吃居酒屋。（圖／本刊攝影組）

▲上月25日，本刊記者曾目擊Yuri與另一名壯碩的男子相約吃居酒屋。（圖／本刊攝影組）

吃飽喝足，2人有說有笑地走去搭車，看起來相處氣氛頗好頗有話聊。（圖／本刊攝影組）

▲吃飽喝足，2人有說有笑地走去搭車，看起來相處氣氛頗好頗有話聊。（圖／本刊攝影組）

4分鐘後，兩人散步到另一家居酒屋，而這一待便是4個小時。次日凌晨1點整，兩人走出居酒屋，男子左右張望，Yuri則看著手機並確認車輛後，兩人邊走邊聊、似乎有說不完的話題，一起走向等在一旁的計程車。

該名男子體格壯碩結實，單從身高和外型，兩人很是般配；當天Yuri則穿著中空露肚裝，露出纖細的蠻腰，窈窕曲線相當吸睛，但男方不僅視線沒有逾矩，也沒和Yuri出現肢體接觸。

上車前Yuri還對男子投以一個迷人的微笑。（圖／本刊攝影組）

▲上車前Yuri還對男子投以一個迷人的微笑。（圖／本刊攝影組）

車子載著Yuri與男子，但先送男子回飯店，再開回Yuri新家。（圖／本刊攝影組）

▲車子載著Yuri與男子，但先送男子回飯店，再開回Yuri新家。（圖／本刊攝影組）

上車前，Yuri話匣子關不上，轉身投以一個迷人的微笑，但男子只是莞爾一笑。幾分鐘後，車子先送男子在一家連鎖飯店下車，Yuri則繼續搭乘原車返回新北市的新住處，結束短暫4小時的共處時光。

關於Yuri與Steven的關係，以及被另一位非公司經紀人小賦接送，Yuri的經紀人回覆：「我們之前有公開回覆過了，兩人是朋友的關係，工作部分還是我們負責喔，謝謝關心。」

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