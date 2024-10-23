徐若瑄和9歲兒「母子生平第一次大吵」　她氣到一個人躲角落哭

記者蕭采薇／台北報導

成長電影《乒乓男孩》22日舉行首映會，徐若瑄在片中飾演單親媽媽，戲外她透露，近期與兒子Dalton在近期大吵一架。徐若瑄說：「這是我們人生中第一次大吵架，我氣到一個人到角落哭，但他拿了兩張衛生紙我就融化了！」

▲《乒乓男孩》首映會，徐若瑄與片中的兒子李星緯。（圖／華納提供）

《乒乓男孩》首映會眾星雲集，包括小童星彭裕愷、李星緯，以及徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑外，國手陳思羽也出席分享拍攝心得，希望電影能讓觀眾又哭又笑，想起自身最天真、最純粹的回憶。

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▲《乒乓男孩》首映會，（左起）魏蔓、彭裕愷、鄭人碩。（圖／華納提供）



徐若瑄透露自己和兒子Dalton吵架，是因為兒子學業的問題：「也是學業的問題，因為新加坡這個月在大考，監督讀書這件事本來就不討喜，我當然想做兒子快樂的部分，這是我們人生中第一次大吵架，我氣到一個人到角落哭，但他拿了兩張衛生紙我就融化了！」

▲《乒乓男孩》邀請退役國手江宏傑（左）演出教練，現役國手陳思羽（右）也現身力挺。（圖／華納提供）

徐若瑄說，自己已經包場，準備要帶著兒子進戲院，她說：「他看完《乒乓男孩》就會知道我們不應該要吵架，我覺得大家看完就會知道那是父母的愛。」江宏傑到在片中擔任教練的橋段，他笑說要當選手最好的朋友，教小朋友就像是日常生活中一樣。

▲《乒乓男孩》首映，眾演員期盼有好票房。（圖／華納提供）

片中除了有退役選手江宏傑出演桌球教練之外，也找來現役選手林昀儒、陳思羽客串演出。陳思羽在首映活動的最後，也與彭裕愷、李星緯、林菀柔一起發出好球，預祝票房大賣。鄭人碩表示，只要電影破億票房，自己就會帶100個小朋友去麗寶樂園玩；施名帥則說會負責100個小朋友的棉花糖；徐若瑄則承諾會劇組全員到齊，電影《乒乓男孩》將於10月25日上映。