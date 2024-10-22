ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《百靈果》凱莉產後狂漏尿！　收海量私訊驚呆：一點也不孤單

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在今年8月中旬平安生下女兒，平時常透過社群分享日常生活的她，最近在IG限動發文透露，產後面臨漏尿問題的經歷，同時也在收到許多網友們的私訊後直言：「我們一點也不孤單。」

▲▼凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉今年8月生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉表示，之前她在節目中分享，產後的身體狀況讓她在進行日常活動如跑步、大笑或打噴嚏時，常常不自覺地出現漏尿的情況。這一問題讓她感到困擾，然而，她透露，在節目播出後，她意外收到了大量網友的私訊，才發現許多人都有相似的經驗。凱莉進一步提到，不只是生過小孩的女性，甚至許多未曾懷孕過的網友也表示有漏尿的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉透露產後面臨漏尿問題。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉指出，市面上其實已有多種專門針對漏尿的產品，例如快乾內褲和專用的漏尿棉墊，這些產品能在日常生活中提供一定的幫助。面對這樣的困擾，凱莉強調：「漏尿的路上我們一點也不孤單。」她也分享，自己正在找產後復健的物理治療，並表示會在未來有進展時繼續分享更多經驗，鼓勵有相同問題的人勇敢面對，共同克服。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

推薦閱讀

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰還原諒

廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

廖家儀從香港回台緊急手術！　「輸血兩輪才動刀」病床照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！　死前曾找2女粉絲進房5hrs

62萬網美嘲笑《獵人》刪文道歉了！被罵爆109字謝罪　曾是景美東吳校花

許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」！辣妻肚皮正面照全被拍

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆

NanaQ男友曝情斷原因！　「認愛前就想分手」：及時止損比較好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

凱莉, 百靈果, 懷孕, 生小孩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NanaQ「看新聞才知」前任早想分！　被甩失戀再發聲：心好苦
  2. 阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用
  3. 三上悠亞「下衣失蹤」現身台北街頭　側身撩衣露屁股微笑線辣暈！
  4. 曹佑寧「抵到胃」尹馨認證：體力真的超好！　莊凱勛暴打險讓影后失明
  5. 王雷帶八點檔女星直播　江泳錡鄭仲茵入選　進軍星馬百億市場
  6. 74歲「國寶玉女」翁倩玉爆數度昏倒送醫！　近況曝光
  7. YTR林進宣布晉升有殼族！　「開箱新家」網刷一排恭喜
  8. 林曉培唱到腿軟崩潰大哭！　激動：彩排過還是難消化
  9. 「福岡第一泡泡姬」藤子未央宣布退出AV界！　公司證實：身體撐不住
  10. 回憶殺！愛紗隔17年重唱〈結果咧〉　鬆口大嘴巴合體：未來的事很難說

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366