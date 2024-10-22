《百靈果》凱莉產後狂漏尿！　收海量私訊驚呆：一點也不孤單

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在今年8月中旬平安生下女兒，平時常透過社群分享日常生活的她，最近在IG限動發文透露，產後面臨漏尿問題的經歷，同時也在收到許多網友們的私訊後直言：「我們一點也不孤單。」

▲凱莉今年8月生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



凱莉表示，之前她在節目中分享，產後的身體狀況讓她在進行日常活動如跑步、大笑或打噴嚏時，常常不自覺地出現漏尿的情況。這一問題讓她感到困擾，然而，她透露，在節目播出後，她意外收到了大量網友的私訊，才發現許多人都有相似的經驗。凱莉進一步提到，不只是生過小孩的女性，甚至許多未曾懷孕過的網友也表示有漏尿的問題。

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▲凱莉透露產後面臨漏尿問題。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉指出，市面上其實已有多種專門針對漏尿的產品，例如快乾內褲和專用的漏尿棉墊，這些產品能在日常生活中提供一定的幫助。面對這樣的困擾，凱莉強調：「漏尿的路上我們一點也不孤單。」她也分享，自己正在找產後復健的物理治療，並表示會在未來有進展時繼續分享更多經驗，鼓勵有相同問題的人勇敢面對，共同克服。