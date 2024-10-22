山豬登金鐘！　逸祥淚謝「努力被看見」：天上的你也在開懷大笑吧

記者張筱涵／綜合報導

藝人逸祥20日發文悼念山豬（陳俊甫），當看見金鐘獎「緬懷已故影視工作者」有好友身影，實在感觸良多：「在天上的你，此刻也在開懷大笑吧！」

逸祥20日發文闡述對金鐘獎的感慨，看見許多優秀的主持人和工作人員，不論有無得獎，每個人都是在自己的崗位上竭盡全力：「這個行業特別的光鮮亮麗，但是背後的心酸卻鮮為人知，好不容易熬了幾十年紅了，可能過沒幾年就被遺忘了。」

而在節目類金鐘獎中，逸祥坦承最感動的就是在「緬懷已故影視工作者」中看見山豬的身影，或許很多人會隨著時間流逝忘記，但對相處多年的好友來說，是一輩子都忘不了的。

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逸祥喊話山豬：「謝謝你一直帶給大家歡笑，無數個想腳本的夜晚，只為了看見觀眾的笑容，如今，你的努力跟付出都被大家看見了，在天上的你，此刻也在開懷大笑吧！」最後更感謝金鐘獎的溫柔。

事實上，山豬自2012年被診斷出紅斑性狼瘡後，依靠藥物和定期回診控制病情，屬於第九類重症族群。然而，於今年4月15日因感冒休克驟逝，享年38歲，這一消息震驚娛樂圈，讓眾多好友與粉絲感到悲痛不已。

▲逸祥臉書全文。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃逸祥粉絲團 ）