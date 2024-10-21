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展榮開箱《獵人》盲卡包失言挨罵！　遭炎上首發聲：寶貴的經驗

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，最近多名KOL陸續收到全套的盲卡包，網紅展榮也在收到商品後，拍影片開箱，不過卻因脫口稱《獵人》為卡通而遭粉絲出征。為此，他今（21）日晚上上傳一段與弟弟展瑞合拍的短片發聲，同時也坦言：「大家的留言跟意見，我全部收到了，謝謝你們給我這次寶貴的經驗。」

▲▼展榮展瑞。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

▲▼展榮、展瑞合體拍短片。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

▲▼展榮展瑞。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

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影片中，展瑞首先提到他在社群發現展榮稱「動漫《獵人》是卡通」的發言，隨即兄弟倆展開一段幽默的對話。他向展榮強調，「卡通和動漫是不一樣的，卡通是卡通，動漫是動漫」，甚至還以兄弟倆向對方舉例，「就像展榮不是展瑞，展瑞不是展榮。」話一說完，還要哥哥好好為自己的言論懺悔反省。

▲▼展榮

▲展榮稱動漫為卡通遭炎上。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

緊接著，展榮在聽完弟弟的建議後表示，他很感謝Threads提供一個言論自由的平台，讓大家能夠在上面分享自己的意見和喜好。他提到，對於網友們的留言和意見，他全收到了，並感謝大家給予他這次寶貴的經驗，「感謝Threads，提供一個這麼言論自由的平台，讓大家在上面都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」

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展榮, 展瑞, 獵人, 網紅, YouTuber

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