記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，最近陸續寄給多名KOL，不過卻有名網紅拍片開箱全套卡包，事後卻稱沒看過《獵人》等原因而遭粉絲炎上。為此，網紅「反骨男孩」團長酷炫就發文透露自己沒收到，同時也幽默自嘲：「我過氣了。」

▲酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫在文中開玩笑提到「我知道大小傑是誰？為什麼我沒有公關品？」隨後更自我調侃說：「對，我忘記我過氣了。」輕鬆帶過此話題。貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚之外，同時也有不少人紛紛示驚訝他沒收到，「你竟然沒有」、「我覺得你應該也要有」。另外還有一派網友寫下嘲諷留言表示，「好多過氣的都有，為何你沒有」、「這是一種新的行銷手法，知道的沒有，不知道的才有」，掀起不小討論。

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▲酷炫表示自己沒收到《獵人》的全套卡包。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）

事實上，此次部分網紅因《獵人》而遭炎上的起因在於，一名美妝網紅透過IG分享一篇全套卡包的限動後不久，便坦言自己完全沒有看過《獵人》，還用原子小金剛形容小傑，拿《真珠美人魚》中的角色露亞來跟比司吉比對。內容曝光後，隨即引發粉絲不滿，認為其行為完全不尊重《獵人》。該網紅事後甚至還發文稱「我知道大家都很喜歡，但講話不用這麼難聽」、「要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了」。儘管目前貼文已刪除，但仍受到外界關注。