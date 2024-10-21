網紅開箱《獵人》全套卡包失言遭炎上！　她批麥當勞：亂寄公關品

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，最近陸續寄給多名KOL，不過卻有名網紅拍片開箱全套卡包，事後卻稱沒看過《獵人》等原因而遭粉絲炎上。為此，網紅陳沂今（21）日就在臉書發文評論此事，同時也直言：「我是覺得麥當勞胡亂寄公關品給網紅，本身就是對《獵人》的不尊重，這件事就是從源頭就出了問題。」

▲陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）



陳沂指出，麥當勞這樣隨意寄送公關品給網紅，本身就是對《獵人》不尊重，「如果你真的很喜歡《獵人》，一定想讓這些珍貴的周邊能被喜歡的人收藏，絕對不會寄給沒有愛的人。」她認為這件事是從源頭就出了問題。而對於部分網紅被粉絲炎上，陳沂認為，即便不是業配，如果沒有興趣，可以選擇不接受這些公關品，這樣或許能避免引起外界反感。

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▲陳沂發文談論對《獵人》事件的看法。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂提到，被炎上的網紅在面對批評時的態度也該檢討，「尊重別人的喜歡很難嗎？」她認為，面對網友的糾正，應該更成熟，而不是輕易嗆聲。不過，陳沂也指出，網友對網紅的部分批評過於苛責，她認為網紅沒義務回答網友所有問題，因為她自己也常拒絕回答法律問題，「又沒給我錢，想白嫖喔？」最後更幽默地總結，若是真愛，應該直接支持她的業配，給錢才是真誠的表現。