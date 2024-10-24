美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網

娛樂中心／台北報導

女星蔡淑臻日前以頒獎人身分登場，現身第59屆「戲劇類」金鐘獎，與李銘順聯手頒發戲劇節目女主角獎、戲劇節目獎。蔡淑臻以一襲超性感黑色禮服登場，深V更是直接開到肚臍，還展現出傲人美腿，不僅如此，更是以超甜笑容收服了所有觀眾，甚至有網友嗨喊：「應該增設最美頒獎人！」

▲蔡淑臻與李銘順擔任金鐘獎頒獎人成為全場目光焦點。（圖／三立提供）

蔡淑臻月初才亮相出席「海芙電音雙波」代言記者會，採訪時記者也笑說：「明明一段時間未見，但一看到淑臻又讓我覺得這段時間是靜止了嗎！」蔡淑臻保養得宜，從以前就不吝分享自己一年會施打兩次海芙音波來維持肌膚的緊實度及輪廓曲線。加上品牌新推出的單極電波-海芙電波，在緊實的膚況下又增添了澎潤的效果，蔡淑臻讚許兩種高科技的結合真的是女性的一大福音，讓她各種姿態都能是最佳狀態。

▲蔡淑臻多年來一直保持「最佳狀態」。（圖／取自蔡淑臻臉書）

蔡淑臻在第59屆「戲劇類」金鐘獎現身，她除了臉蛋完全看不出歲月的痕跡，體態也依舊保持完美，雖然她這次沒有入圍，但因為她的好狀態，瞬間成為典禮的目光焦點。

蔡淑臻在結束擔任頒獎人的重責大任之後，也在個人社群軟體上抒發心情，寫下「恭喜所有入圍者和得獎者，謝謝金鐘59的邀請，我好榮幸。」表達了邀請她上台頒獎的喜悅；同時她也曬出一系列美照，穿著一襲深V、胸前開洞到肚子的黑色禮服，腰部還有白色的蝴蝶結點綴，盡顯她的好身材優勢。

▲蔡淑臻被網讚「應該要增設最美頒獎人」。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

明年就要迎接50歲生日的蔡淑臻，皮膚狀況依舊保養得宜，膚況白皙、透亮又有光澤，看不出皺紋的同時也讓許多網友驚嘆「完全看不出真實年紀」、「應該要增設最美頒獎人」、「當海芙的代言人太有說服力了」、「海芙電音雙波給我來一份」。

蔡淑臻在臉書分享表示：「我從未認為他人的觀點或標籤應該來影響我們的生活方式。我相信年齡不應該是我們被限制的理由，我們只要誠實面對內在的渴望與追求，就能活出屬於自己的獨特之美。」

▲▼蔡淑臻完美狀態怎麼拍都成為焦點。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

以模特兒身分出道的蔡淑臻，踏入演藝圈已有超過20年之久，曾演出過多部偶像劇，包含《惡魔在身邊》、《小資女孩向前衝》、《犀利人妻》等，近年來開始改變戲路，2023年以《村裡來了個暴走女外科》奪得金鐘視后寶座，演技備受肯定，更升等為製作人，目前蔡淑臻正在著手《村裡來了個暴走女外科》第二季的製作，劇本還在修改階段，透露有找了幾個合適的演員，但一切都在不確定中，讓人相當期待。