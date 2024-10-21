15歲少年偷車害3命！黃鐙輝自爆「曾無照摔斷腿」　奉勸不要僥倖心態

記者孟育民／台北報導

藝人黃鐙輝今（21日）出席公益活動，談到日前15歲少年偷開外公車，撞進臭豆腐名店內，造成2人受傷、3人死亡，他心中特別有感，因為他國中也曾偷騎機車，結果摔斷腿，以過來人的角度說：「我看到這個新聞很遺憾，他也不是窮凶惡極的人， 可能就是好奇，剛好家人也不在，奉勸全天下的小朋友，不要有僥倖的心態，通常你們覺得不會怎樣，就是會怎樣。」

▲黃鐙輝以過來人經驗，勸大家真的別僥倖。（圖／記者孟育民攝）

「我也曾經年少輕狂過，年輕的時候，我也以為我們是風，但長大遍體鱗傷才知道自己是草。」黃鐙輝以過來人奉勸還不懂事的青少年，他國中曾因為耍帥「無照騎機車」，結果把腿摔掉，拿拐杖長達2年的時間，「那時候真的比較頑皮，偷騎車把自己腳撞斷，通常會那麼好奇都是在未成年的時候。」他也提醒真的別酒駕，因為一時的僥倖，可能會造成無法挽回的後果。

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▲黃鐙輝今出席公益活動。（圖／記者孟育民攝）

黃鐙輝經歷過去種種，讓他特別有感觸，「我疫情拍戲，有一次要演海賊，我只是為了體驗什麼叫海賊跳下水，他們說太危險，我就白目說『你有聽過海賊穿裝備嗎』，下去之後我游的跟魚一樣，上來一個浪衝上來，我腳踩到珊瑚礁，我腳出現3公分長、4公分深的傷口，我在綠島沒有醫院，護士說如果『海洋弧菌』感染可能要截肢，他先清創再縫合，在一個衛生所完成。為什麼都覺得不會怎樣，意外發生是我沒辦法承受，可能別人也無法承受，我半年都不能走路！」