麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

記者田暐瑋／綜合報導

麥當勞近期和知名動漫《獵人》聯名，為了宣傳新商品，將動漫的整套卡片包送給上百位網紅，加上部分網紅並非粉絲，且也沒看過，卻能收到公關品，引發《獵人》死忠粉絲的強烈反彈，而網紅展榮因為說錯話，也意外遭到出征。

▲麥當勞送網紅全套卡包被炎上。（圖／翻攝自展榮IG）



《獵人》粉絲在Threads上熱議，批評麥當勞廣送盲卡禮盒的做法讓《獵人》卡片感覺廉價，由於一般消費者要湊齊一整套卡片要有加購價，還是隨機抽選，可能會抽到重複的，若要完整收集到所有卡片，需要花費大量金錢，加上部分網紅明顯對《獵人》不熟，甚至有人直言「我真的沒在看動漫」，成了引爆粉絲怒火的關鍵。

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▲《獵人》粉絲反應。（圖／翻攝自展榮IG）



▲網紅稱沒看過《獵人》卻收到公關品遭炎上。（圖／翻攝自Threads）

「這群人」展榮也PO出開箱影片，但內容提到「這個卡通我知道！」立刻被《獵人》粉絲出征，糾正應是「動漫」而非「卡通」，他也虛心受教，在限動PO出上網做功課的證據照，向來熱愛動漫的孫生也在Threads上發文：「一堆不愛動漫的，拜託不要硬要欸，那甚至叫動漫不叫卡通⋯」

▲展榮被炎上後再發文。（圖／翻攝自展榮IG）



▲孫生也怒了。（圖／翻攝自Threads）