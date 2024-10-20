直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別

記者蕭采薇／台北報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）日前於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。粉絲在他最後下榻的飯店外，點上蠟燭、放上鮮花、信件和照片。遙遠的地球另一端，台灣粉絲也自發性的，於20日下午一同緬懷連恩。

▲一世代粉絲在雨中於信義區聚集，為成員連恩送別。（圖／讀者提供，請勿轉載）

台灣粉絲透過網路號召，20日下午在細雨中，自發性的聚集在台北信義區，現場聚集數十名粉絲，大家身穿黑衣，帶著信件、卡片和鮮花，並以環保蠟燭排出「LIAM」的字樣，在這個連恩從未來過的城市，第一次為他聚集在一起，各自訴說對連恩的思念和懷念。

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▲一世代成員連恩於阿根廷墜樓離世，享年31歲。（圖／路透）

粉絲也溫暖的一起合唱包括《Story of My Life》等經典的一世代歌曲，以此向連恩告別。現場氣氛溫馨，也不少人哽咽、落淚，但大家也為互相打氣，彼此輕聲安慰：「不要哭～」更有粉絲感嘆，除了為連恩送別，也是向一部分的青春告別。

▲粉絲用環保蠟燭排出「LIAM」的字樣。（圖／讀者提供，請勿轉載）

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