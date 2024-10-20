柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

記者孟育民／台北報導

由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，日前邀請到楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2擔任來賓，鮮少在公開場合聊到婚姻生活的柯佳嬿在節目上透露，沒想過老公坤達會再次翻紅：「他其實蠻認真練舞的，我自己在旁邊看覺得很新鮮，因為我跟他認識12、13年，但認識他的時候已經沒有在做男團活動了」，小S緊接著問「那有沒有重新愛上坤達」柯佳嬿大方表示：「我覺得真的會多一點看男團的眼光」；沒想到下一秒，小S出其不意請柯佳嬿首次在節目上大秀16蹲，嚇得她連連拒絕，最後小S不放棄拉下所有人陪她一起。

▲柯佳嬿被逼跳16蹲 ，節目不忘放閃坤達。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

柯佳嬿坦言在家從沒練過16蹲，「我覺得這個動作很累，而且很傷膝蓋。」下秒就被小S拱為坤達獻出處女秀，她笑回：「我想把這16蹲的扣打，留到他走下坡的時候再拿出來用！」才說完就被吐槽，最後小S真的陪她一起跳，畫面相當荒謬逗趣，還被派翠克虧：「這是16深蹲吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯佳嬿超級慢版16蹲笑翻眾人 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

事實上，柯佳嬿先前受訪時，被問有沒有機會跳16蹲，當場拒絕，「我想不要有這個機會吧！」而他看著老公重回男團生活，笑說：「有嫁給偶像的感覺！」夫妻倆依舊相當甜蜜。