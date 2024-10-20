ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

記者孟育民／台北報導

由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，日前邀請到楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2擔任來賓，鮮少在公開場合聊到婚姻生活的柯佳嬿在節目上透露，沒想過老公坤達會再次翻紅：「他其實蠻認真練舞的，我自己在旁邊看覺得很新鮮，因為我跟他認識12、13年，但認識他的時候已經沒有在做男團活動了」，小S緊接著問「那有沒有重新愛上坤達」柯佳嬿大方表示：「我覺得真的會多一點看男團的眼光」；沒想到下一秒，小S出其不意請柯佳嬿首次在節目上大秀16蹲，嚇得她連連拒絕，最後小S不放棄拉下所有人陪她一起。

▲▼柯佳嬿被逼跳16蹲 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲柯佳嬿被逼跳16蹲 ，節目不忘放閃坤達。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

柯佳嬿坦言在家從沒練過16蹲，「我覺得這個動作很累，而且很傷膝蓋。」下秒就被小S拱為坤達獻出處女秀，她笑回：「我想把這16蹲的扣打，留到他走下坡的時候再拿出來用！」才說完就被吐槽，最後小S真的陪她一起跳，畫面相當荒謬逗趣，還被派翠克虧：「這是16深蹲吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柯佳嬿被逼跳16蹲 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲柯佳嬿超級慢版16蹲笑翻眾人 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

事實上，柯佳嬿先前受訪時，被問有沒有機會跳16蹲，當場拒絕，「我想不要有這個機會吧！」而他看著老公重回男團生活，笑說：「有嫁給偶像的感覺！」夫妻倆依舊相當甜蜜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯佳嬿, 坤達, 16蹲, 小S, 小姐不熙娣, energy, 星期五晚上

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別
  2. 柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光
  3. 林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場
  4. 《衝衝衝》遭質疑「剪掉徐乃麟爭議片段」　小編直球回應網幫叫屈
  5. 36年來首度！傳奇歌姬西卿《霹靂盛典》領軍開唱
  6. 《有生之年》風光奪6大獎！林心如嗨喊「得獎的都送鳳凰電波」
  7. 《還珠格格》紫薇1動作超荒唐！　26年後重播…網：寵物溝通祖師爺
  8. 孫芸芸扮暗黑兔女郎「超兇事業線」包不住　性感撥髮畫面超撩人！
  9. 昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生
  10. 獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366