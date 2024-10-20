售票當機狂轉藍圈圈！麋先生高雄開唱「秒殺」粉絲哀嚎

記者許逸群／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER明年3月1日〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡演高雄站門票於今（20日）中午12點正式開賣，再度以驚人速度秒殺！由於歌迷的熱烈搶票，售票系統在開賣瞬間湧入大量流量，導致網頁一度當機，只見不斷轉動的「藍圈圈」，讓歌迷哀嚎遍野、四處跪求門票。

▲麋先生高雄開唱門票「秒殺」。（圖／相信音樂提供）



儘管售票系統已事前加強管理，應對麋先生近期急速攀升的高人氣，但仍因人潮眾多，無法完全避免當機狀況，幸好隨即緊急修復。對此，麋先生開心表示：「謝謝大家再創造了一次秒殺紀錄，我們又一起秒殺了一座巨蛋，我們高雄見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麋先生人氣相當高。（圖／相信音樂提供）

麋先生成團12年，繼上月攻下台北小巨蛋後，將回到家鄉，首度登上高雄巨蛋。團員感觸深刻地表示：「回到高雄對麋先生來說是光榮返鄉，終於可以在自己成長的地方展現這些年來的成長與累績，希望到時候可以讓高雄鄉親見證馬戲團的魅力。」

麋先生人氣狂飆，近期海內外商演、尾牙等活動邀約不斷，魅力遍及世界各地，在高雄巨蛋開唱之前，麋先生即將搶先於今年底12月28日前進馬來西亞吉隆坡舉辦演唱會。