aespa飛來台灣「機場熱情拍手慶生」　寧寧、Giselle害羞偷笑全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體aespa於8月一連三天在林口體育館舉辦專場演唱會，她們相隔不到2個月的時間，19日迅速返台開唱，即將參與「K-WONDER桃園拼盤」。4人於19日上午從韓國出發，恰好臨近Giselle、寧寧生日，其餘兩位成員在機場慶生，四姝感情深厚，互動超可愛。

▲Karina熱情慶生，寧寧與Giselle好害羞。（圖／翻攝自Newsen）

aespa於19日上午從韓國出發，恰好寧寧與Giselle分別將在23日、30日迎來生日，Karina一下車就拍手鼓掌，情緒看起來很興奮，還不斷用手指著寧寧與Giselle，生日當事人則害羞不已，兩人低下頭遮著臉，互動可愛又俏皮。

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更爆笑的是，她們為了幫寧寧與Giselle慶生，連工作人員都穿上寫有「23日寧寧生日提前祝賀」、「30日Giselle生日提前祝賀」，寵團員一百分，幾位工作人員甫下車時全場粉絲都被逗笑了。

▲▼aespa 19日飛來台灣，工作人員還穿上祝賀團服。（圖／翻攝自Newsen）



相隔2個月迅速返台開唱，aespa此趟來台行程緊湊，她們19日的演唱會當天才抵達，緊接著晚上將出席「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」拼盤演唱會，同場還有AKMU（舊稱：樂童音樂家）、NMIXX。