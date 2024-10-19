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金鐘59紅毯8美／鍾瑶透紗裙「美背全都露」　郭雪芙上開下衩辣翻

記者張筱涵／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（19日）華麗登場，女星們在紅毯上各顯身手，展現出獨具巧思的造型選擇。貼身禮服成為焦點，不僅透過精緻的剪裁突顯出肩部線條、纖細蠻腰，還大膽露出修長美腿，讓每位女星都散發出自信與優雅的迷人氣質。

鍾瑶

鍾瑶以若隱若現的黑色禮服驚豔亮相金鐘紅毯，全黑的貼身長禮服上充滿精緻的蕾絲花紋，挖空的背面設計讓她一展白皙美背外，腰部和腿部巧妙地開叉，展現出完美比例的雙腿。搭配黑色細高跟，整體造型顯得高貴大方。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

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▲鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

吳子霏

吳子霏以一襲印花長禮服亮相，禮服採用不規則的格紋和色塊的抽象設計，色彩鮮明且具有動感，為整體造型注入了活力與個性。禮服的剪裁大膽，背部全開的設計讓她展現出優美的背部線條，增添了幾分性感魅力。服裝搶眼，髮型則選擇簡單整齊地梳至腦後，讓整體形象顯得更為乾淨利落。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，吳子霏與黃鐙輝《鹽水大飯店》劇組團隊。（圖／記者林敬旻攝）▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，吳子霏與黃鐙輝《鹽水大飯店》劇組團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳子霏。（圖／記者林敬旻攝）

方志友

方志友以一件銀色亮片禮服驚豔亮相，展現出優雅與奢華的風采。這件貼身的長禮服緊緻地勾勒出完美凹凸有致的身形，鑽亮閃爍的設計增添高貴感。禮服的細肩帶設計簡潔大方，畫龍點睛的項鍊，為整體造型增添了一抹精緻感。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）

▲方志友。（圖／記者林敬旻攝）

郭雪芙

郭雪芙身著一襲優雅的黑色露肩禮服亮相，貼身剪裁完美地勾勒S曲線身形，並在腰部以半透明的網紗設計增添了層次感和性感元素，露肩設計讓她的鎖骨線條更加突顯，高衩設計則得以展現修長美腿，銀色高跟鞋上閃耀的珠寶更顯光彩奪目。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》郭雪芙。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》郭雪芙。（圖／記者李毓康攝）

▲郭雪芙。（圖／記者李毓康攝）

賈靜雯

賈靜雯身材修長，這件黑色禮服完美地勾勒出她的窈窕曲線，禮服的貼身設計強調腰部線條，深V領口設計大露性感，裙擺長度適中，隨著步伐優雅地飄動，使她在紅毯上走動時顯得格外大方和有氣場。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）

許瑋甯

許瑋甯以優雅且夢幻的造型亮相紅毯，緊身的上身設計完美展現她纖細的身材曲線，而裙擺則以黑色為主色調，並點綴了白色的條狀刺繡，形成視覺上的強烈對比，增加了整體造型的動感和立體感。裙擺的細節設計使得禮服看起來非常華麗，且充滿層次感。簡單的髮型和配飾看起來高貴且自然，整體風格大方優雅，十分迷人。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

▲許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

林心如

林心如以黑色無肩帶長禮服搭配奢華鑲鑽項鍊驚豔亮相，這件禮服剪裁簡約，仍凸顯纖細腰部與優雅的身材比例，禮服的垂墜感讓她在紅毯上行走時，展現出自然的流暢感，增添了整體的靈動氣息。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》林心如。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》林心如。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》林心如。（圖／記者李毓康攝）

▲林心如。（圖／記者李毓康攝）

林依晨

林依晨的禮服設計非常別緻，採用了淡褐色與格紋圖案相結合，呈現出低調且大氣的色調。禮服上半身的深V領口設計展現出她優美的鎖骨線條，為整體造型增添了一抹性感，褲子延展出一條長長的拖尾，氣勢非凡，這樣的設計讓她在紅毯上顯得更加優雅且富有戲劇性。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》林依晨。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》林依晨。（圖／記者李毓康攝）▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》林依晨。（圖／記者李毓康攝）

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