金鐘獎／楊貴媚奪視后「錯愕上台」！哽咽笑了：得金鐘不會漲價

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮來了！今年無論是男女主角獎、男女配角獎或迷你影集等的各個獎項，競爭都非常激烈，劇迷無不關心最後獎落誰家。目前頒發的是戲劇節目女主角獎，最終由《有生之年》楊貴媚奪下。

▲楊貴媚聽到自己的名字超錯愕。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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楊貴媚在台下一聽到自己的名字露出了錯愕神情，走上台後還一度激動到說不出話，一開口就哽咽，「我還真不敢相信，頭是暈的。」努力鎮定情緒後，她一一道出感謝，「謝謝TVBS、謝謝我們最美麗最有智慧的製作人林心如小姐，她真的很可愛，常常到現場探班，我實在是不想吃那麼胖，但是她都送好吃的，謝謝妳的關心。」

▲▼楊貴媚謝謝製作人林心如。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



不只這樣，楊貴媚還想謝謝導演，「謝謝你們在拍戲的時候給我很大的空間」，以及謝謝在戲裡的一家人，「有你們這樣的一家人盡這樣的演技才有媽媽的存在。」

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此外，楊貴媚也想謝謝一直以來陪伴在旁的工作團隊，包括造型師、化妝師、經紀人和公司。最後，她還想謝謝家人和弟妹，「在我工作的時候，把爸爸媽媽照顧得很好，讓我沒有後顧之憂，我可以為我的理想衝刺。」

▲▼楊貴媚笑說得獎後不會漲價。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



楊貴媚還幽默地說，「得金鐘獎不會漲價，請你們多多愛用我。」最後，她也謝謝評審的肯定，「謝謝今年的評審看到一個資深的藝人一直一直不斷的在努力，謝謝你們。」