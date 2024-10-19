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曾淘汰連恩又一手捧紅他！　「一世代」前老闆哀痛發聲：去年你還來看過我

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。在選秀節目中挖掘他們，並在一手捧紅「一世代」的伯樂西蒙高維爾（Simon Cowell），也在沈默兩日後發聲，難過表示：「我流下的每一滴眼淚，都是關於你的回憶。」

▲西蒙高維爾（Simon Cowell）在選秀節目《X音素》挖掘出「一世代」，並一手捧紅他們。（圖／路透）

▲西蒙高維爾（中）在選秀節目《X音素》挖掘出「一世代」，並一手捧紅他們。（圖／路透）

西蒙在IG發文，痛心寫下：「在發生這樣的事之前，你永遠不會知道，自己對某人真正的感覺是什麼。連恩，我真的很難過、我心碎、我感覺像被掏空。」他接著表示：「我想讓你知道，我有多愛你和尊敬你，我流下的每一滴眼淚，都是關於你的回憶。」

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西蒙表示，有些話一時之間很難表達，他選擇先出門走走，慢慢梳理和連恩的回憶。他說：「成千上萬的人問我，連恩是怎樣的人？我會告訴他們，你善良、有趣、可愛、體貼、有才華、謙虛、專注。以及你有多熱愛音樂，和對粉絲有多少真誠的愛。」

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲連恩過世前捲入前女友爆料的爭議，並遭唱片公司解約。（圖／路透）

他也回憶，兩人第一次見面是在連恩14歲，第一次參加選秀節目《X音素》（The X Factor）的時候，「在你14歲的時候，我必須告訴你『現在不是你的時代』。當時我們承諾會再見面，很多人這時就都會放棄了，但你沒有。你回來了。幾個月後，全世界都認識了連恩。」

▲西蒙高維爾（Simon Cowell）在選秀節目《X音素》挖掘出「一世代」，並一手捧紅他們。（圖／路透）

▲西蒙高維爾（右三）是「一世代」的伯樂，但他也曾在節目中淘汰過連恩（右）。（圖／路透）

西蒙曾是《X音素》的評審，並在節目中挖掘「一世代」，後來也成為他們的老闆。而連恩之後的女友，也是他兒子熊熊（Bear）母親的雪莉兒，也是當年《X音素》的評審之一。西門說：「我見過你的兒子，熊熊。他有你的笑容，眼睛裡閃爍著你的光芒，他會為你的一切感到驕傲。」

西蒙也曾在2020年，也就是「一世代」成軍十週年時證實，他們有重組回歸的計畫，但後來隨著疫情不了了之，永遠的五缺一也成為粉絲的痛。西蒙在悼念文中表示：「我一直覺得你們五個人就是兄弟，在看了他們訊息後，我更確信你們就是。」

西蒙也透露，連恩曾在去年拜訪他，「你仍然是我多年前遇到的那個可愛、善良的男孩。」最後他心痛表示：「連恩，我可以看見你對很多人的影響，因為你太早離開我們了。安息吧，我的朋友。向你的家人表達我的愛、思念和祈禱。」

▲西蒙高維爾（Simon Cowell）哀悼連恩。（圖／翻攝自IG）

▲西蒙高維爾發長文哀悼連恩。（圖／翻攝自IG）

西蒙高維爾 全文

發生這樣的事之前，你永遠不會知道，自己對某人真正的感覺是什麼。

連恩，我真的很難過、我心碎、我感覺像被掏空。我流下的每一滴眼淚都是你的回憶。

現在這很難用言語來表達，所以今天我出去走走，想起了我們在一起的許多時光。
我想讓你知道，有成千上萬總是問我『連恩是怎樣的人？』我會告訴他們，你善良、有趣、可愛、體貼、有才華、謙虛、專注。以及你有多熱愛音樂，和對粉絲有多少真誠的愛。

在你14歲的時候，我必須告訴你『現在不是你的時代』。當時我們承諾會再見面，很多人這時就都會放棄了，但你沒有。你回來了。幾個月後，全世界都認識了連恩。你永遠不會忘記你的粉絲，我看到你花了這麼多時間和那些想見到你的人在一起，你真的很在乎。

去年你還來看過我，不是為了開會，只是坐下來聊聊。我們回憶起我們在一起度過的所有有趣時光。身為父親，你感到多麼自豪。你走後，我想起你仍然是我多年前遇到的那個可愛、善良的男孩。

我見過你的兒子，熊熊。他有你的笑容，眼睛裡閃爍著你的光芒，他會為你的一切感到驕傲，以及你是如何一步步完成目標。

我一直覺得你們五個人就是兄弟，在看了他們訊息後，我更確信你們就是。

現在，連恩，我可以看見你對很多人的影響，因為你太早離開我們了。

安息吧，我的朋友。

向你的家人表達我的愛、思念和祈禱。

西蒙

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一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne, 西蒙高維爾, Simon Cowell

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