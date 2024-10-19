快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，噩耗令親友和全球粉絲心碎。而阿根廷警方也證實，連恩在生前曾吸食強烈迷幻藥「水晶」，可能導致他產生幻覺。

▲阿根廷警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」。（圖／路透）

據《TMZ》獨家報導，阿根廷警方表示，連恩死前吸食了一款被稱作「水晶」的毒品，會導致使用者極度的興奮和低落，也常常使他們變得具有攻擊性。而他所住的飯店房間一片狼藉，包含電視等物品被砸壞，桌上有不明白色粉末，以及鋁箔紙和打火機等疑似吸食的工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方表示，連恩嗑藥後的精神狀態，可能正是導致房間如此混亂的原因。由於現場並未發現其他人，目前判定連恩是自行從三樓陽台跳下，警方表示：「我們不確定他跳樓的原因，但可能因使用非法藥物而產生幻覺有關。」目前調查仍在進行中。

事實上，連恩過去就曾透露有使用非法藥品的經驗，而爆紅帶來的心理壓力，讓他在「一世代」當紅之際就曾有過輕生的念頭。連恩的家人也已正式發表聲明，哀傷表示：「我們的心碎了，連恩將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」

▲連恩飯店房間內一片狼籍，且散落不明粉末。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！