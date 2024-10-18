退出一世代9年！贊恩得知連恩離世「情緒崩潰」　家人不敢讓他獨處

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，令不少歌迷心碎。相關人士也透露，退團9年的贊恩（Zayn Malik），在得知消息後非常崩潰，家人也不敢讓他獨處。

▲贊恩在得知連恩離世後，情緒大受影響。（圖／達志影像／美聯社）



由於贊恩在2015年退團後，幾乎就不願公開談論一世代，團體也在他離開後一年，正式宣佈休團。如今代四成員發表聯合聲明的一世代官方IG帳號，更是已經四年沒有發文。粉絲難過表示：「一直希望贊恩可以再和成員們一起，但沒想到是這樣的情況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「一世代」五人合體的畫面，成為粉絲心中永遠的遺憾。（圖／CFP）

據《鏡報》報導，消息人士透露，贊恩得知消息後非常震驚，幾乎情緒崩潰。《每日郵報》也報導，贊恩的親人目前不敢讓他獨處，所以有一群朋友正陪著他，「贊恩凌晨得知此事，他非常震驚。他的父母已經與連恩的家人取得聯繫，表示支持和哀悼。」

▲贊恩貼出與連恩的合照，也坦言兩人有段間沒聯絡，但對方在他心中一直是重要存在。（圖／翻攝自IG）

消息來源也坦言，由於「過去彼此之間存在問題」，贊恩和連恩已經有一段時間沒有說話了。然而，他們仍然「遠遠地互相尊重」。贊恩則在哀悼文中寫道：「當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我是被愛的。」

贊恩表示，儘管連恩年紀比他小，但總是比自己理智，「雖然我們因此有過幾次爭執，但我一直暗中敬佩你這一點。」他過去受訪坦言與團員不合，連恩曾在2023年透過YT影片發聲道歉，並稱自己當時說的話「來自錯誤的心態。」