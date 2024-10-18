金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，雷艾美入圍益智及實境節目獎，她有著混血臉蛋，還被封「路跑女神」封號，先前參加節目《全明星運動會》第2季，憑著陽光形象、亮眼表現，獲得許多觀眾喜愛。這次走上紅毯，身穿法式平口緊身禮服，豐滿雙峰被勒到呼之欲出。

▲▼雷艾美。（圖／攝影中心攝）



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▲▼雷艾美。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



雷艾美分享自己的飲食方法，前3天只吃簡單調味的原型食物，除了水之外不喝其它東西，第4天開始更是加強控管，食物儘量完全不加鹽、油、糖，也不吃澱粉，連水都漸漸減少。此外，她一餐會花30分鐘以上慢慢吃，儘可能細嚼慢嚥，這樣比較有飽足感，能減少攝取的量。

▲雷艾美。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

到了第7天，雷艾美除了不吃澱粉、鹽之外，還只允許自己喝300毫升的水，晚上睡前再吃酵素清空腸胃。工作當天，她依然不喝水、不吃鹽，因為鹽會吸水讓肌肉線條變模糊，但可以吃像蜂蜜蛋糕這樣的微甜澱粉來充碳，好讓肌肉膨起來，達到她凸顯身材線條的目的。

