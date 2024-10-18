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金鐘獎／苗可麗53歲戰袍太猛「上下全開一片肉色」　邪惡春光畫面外洩

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，苗可麗以《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，這次豁了出去，禮服胸前大膽開了深V，展現鎖骨和胸部線條，腰間的金色寬腰帶為整體造型增加了時尚感，但往下一看，裙子開高衩直播腿根，罕見大尺度令人驚艷不已。

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▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-苗可麗。（圖／攝影中心攝）

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▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-苗可麗。（圖／攝影中心攝）

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-苗可麗。（圖／攝影中心攝）

62歲資深藝人許效舜闖星路40年餘載，12年前他曾和師父澎恰恰一同以《超級夜總會》獲得「金鐘獎綜藝節目主持人獎」，這回相隔10年，再和澎恰恰及後來加入的苗可麗以《超級夜總會》入圍「綜藝節目主持人獎」，許效舜更笑說：「沒入圍已經是正常了，入圍不正常，今年的一直很想知道，這些評審們，為什麽會讓《超級夜總會》進入，我很想知道他們的評語」。

澎恰恰則是感謝所有工作伙伴，表示：「主持人獎入圍是全體節目大家共同榮耀，這次入圍在這一段很低迷的人生歲月中是一股強心針。」苗可麗則表示：「超級夜總會這個節目真的是這個宇宙給臺灣的一個禮物，能夠帶給大家開心是我們的使命。」

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，澎恰恰、許效舜、苗可麗、《超級夜總會》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，節目類星光大道，澎恰恰、許效舜、苗可麗、《超級夜總會》製作團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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