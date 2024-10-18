金鐘獎／小S「浮誇大鳳梨裝」太震撼！全身螢光黃　網服了：只有她能穿

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，小S和派翠克以《小姐不熙娣》首次入圍，小S不改前衛風格，身穿亮黃色浮誇禮服驚豔全場，不少網友笑虧「也只有她才撐得起來」、「小S衣服應該是妮菲雅設計的」、「​​是誰住在深海的大鳳梨裡」。

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▲小S。（圖／攝影中心攝）



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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《小姐不熙娣》小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



小S身穿一套亮眼的金黃色魚尾禮服，胸前開了深V，肩部點綴了蓬鬆又浮誇的羽毛裝飾，增添了華麗感，緊身的腰部設計完美勾勒出她的纖細腰身，而從大腿處開始向下漸漸展開的魚尾裙擺，如同金色瀑布般傾瀉而下，隨著步伐輕輕擺動，營造出驚人的視覺效果。

▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《小姐不熙娣》小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



受訪時黃豪平突然驚喜宣布還請到了小S昔日夥伴蔡康永到場，讓小S一度驚訝，但隨後黃豪平肩上裝了一隻黃色假鳥，模仿起蔡康永聲音，讓全場爆笑連連，不少網友也對小S的打扮讚嘆不已，「那件只有小s能穿 其他人穿更慘」、「​​S每次都很特別」、「小S真的走在時尚尖端」、「是誰住在深海的大鳳梨裡」。