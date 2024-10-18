金鐘獎／笑瘋！乱彈阿翔學《黑白大廚》瞇瞇眼主廚　浩子：偷跑去韓國？

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。稍早綜藝節目主持人獎由浩子、乱彈阿翔擔任頒獎人，兩人在台上跳三振舞，乱彈阿翔還模仿起《黑白大廚》金度潤，成為今晚最爆笑的片段。

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▲第59屆金鐘獎，頒獎人浩子、乱彈阿翔。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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綜藝節目主持人獎由浩子、乱彈阿翔擔任頒獎人，兩人串場橋段十分歡樂，曾一起拿下金鐘獎主持人獎的他們，這次身分轉換成頒獎人，乱彈阿翔被笑成了綜藝咖，緊張表示「不能這樣講我骨子裡還是Rocker！」現場唱起5組入圍者的即興歌詞，最後還跳起了最紅的李珠垠「三振舞」，笑翻全場。



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更爆笑的是，最近南韓實境秀《黑白大廚》熱播中，乱彈阿翔被不少觀眾笑稱與節目中的大廚「金度潤」撞臉，浩子在台上也提起此事「你是不是有偷偷去韓國錄《黑白大廚》？」全場再度哄堂大笑，乱彈阿翔無奈回答「他閉著眼睛講話，我是有張開的！」怎料下一秒竟用起標準韓文韓文說道「一起來看綜藝節目獎入圍者」，成為今晚「笑果」最棒的頒獎人引言橋段。

▲《黑白大廚》瞇瞇眼主廚金度潤。（圖／翻攝自金度潤、金針菇IG）

