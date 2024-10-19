金鐘獎／HUSH登台飆唱3金曲疑走音！　「畫面全放送」網掀兩派討論

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心盛大登場，許多戲劇人齊聚一堂，由姚淳耀擔任頒獎典禮主持人，歌手HUSH搭檔台北愛樂少年樂團擔任表演嘉賓，輪流飆唱3首金曲，一登台立刻吸引全場目光。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，Hush、台北愛樂少年樂團《新潮湧現》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

HUSH先是帶來個人曲〈第三人稱〉，接著獻唱公視影集《天橋上的魔術師》的主題曲〈小心翻閱〉以及台劇《我們與惡的距離》的主題曲〈別讓我走遠〉，不過他疑似走音的畫面也在直播畫面全程放送，片段曝光後，立即掀起網友正反討論，除了有稱讚的留言，不過也有人紛紛吐槽。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，Hush、台北愛樂少年樂團《新潮湧現》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

金鐘獎第3段表演節目為「新潮湧現」，由第34屆金曲獎最佳華語男歌手HUSH與金曲獎最佳專輯製作人陳君豪合作，由陳君豪編曲、搭配10位弦樂手一起演出，藉由HUSH的歌聲演繹出戲劇新演員初入行的熱情、冒險、孤獨、碰撞、堅持。

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