記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場！今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，無論是主持人Sandy（吳姍儒）的串場功力或是獎落誰家，皆為觀眾的矚目焦點。而典禮目前進行到表演環節，演出者一登台立刻吸引全場目光！

▲▼許富凱的造型很有提早過萬聖節的氛圍。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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典禮第二段表演是由金曲歌王許富凱、創作歌手Marz23一起合作的舞台「混的最對味」。畫面中，可以看到許富凱身穿一襲骷髏裝、搭配黑皮衣，頭髮上還有兩個類似惡魔的小角，帥氣登場開唱《好膽你就來》，奇特造型讓不少PTT網友為之驚艷地說：「風格轉換了不少」、「萬聖節裝扮嗎？！」

▲許富凱穿骷髏裝。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



接著，原本只彈奏樂器的Marz23也加入演唱，和許富凱合唱《樹枝孤鳥》，不只嗨到脫掉紅色毛毛外套，全場賓客都忍不住起立跟著晃，將全場氣氛帶到最高點。

▲許富凱、Marz23的表演嗨到讓台下所有人起立跟著跳。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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事實上，這是許富凱相隔十年今晚第二次登上金鐘獎舞台演出，與Marz23首度合作帶來跨界表演：主題為「混的最對味」，雙方一起討論歌單，決定致敬天后張惠妹《好膽你就來》、搖滾天王伍佰經典歌《樹枝孤鳥》！視訊打造了濃濃宮廟風格，加上傳統樂器的助陣，對於這次合作，許富凱直呼：「每一次接到重要典禮的合作邀約，都是膽戰心驚的，因為在討論主題、表演型態是最難的！為此做很多功課！覺得唱彼此的歌都不是最適合，特別想跟電視人致敬，因為做節目真的不容易，要有一定的膽識才行！」

許富凱每次服裝造型總是令人驚豔，他打趣說，呼應萬聖節即將來臨，以「白骨精」逗趣風格、頭髮有了「惡魔角」與耳朵更特別點綴上螢光綠的特殊色，臉部畫上了「雀斑妝」更添Y2K千禧年復古潮流風格。演出時他展現驚人唱功、加上搖滾嘶吼的吶喊，跟著節奏搖頭陶醉，開玩笑說：「玩重金屬好累喔！體力都要超好！」面對粉絲敲碗搖滾單曲，他笑回：「有心動了！下張專輯也考慮與樂團有更多的合作。」去年以入圍者身分參與金鐘獎，今年則以表演嘉賓再度參與盛會，哪個心情比較糾結？他回應：「去年入圍時心情比較輕鬆，像是來參加大型派對，今年來表演就是不一樣，要把表演做到最好！服務所有的電視人，讓大家聽得有共鳴，跟著音樂一起high。」