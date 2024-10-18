金鐘獎／苗可麗許效舜激動大哭！隔12年奪綜藝主持人　哽咽：老兵不死

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，綜藝節目主持人由《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗奪下，繼2012年奪獎後，也是苗可麗加入節目10年後首次得到金鐘，許效舜和苗可麗激動哭出來。

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▲▼第59屆金鐘獎，綜藝節目主持人獎，《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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苗可麗以《超級夜總會》首次得到金鐘綜藝節目主持人獎，一上台就淚崩：「從我第一年主持，澎哥就說要幫你再拿一座金鐘獎，這條路走了十年。非常謝謝澎哥舜哥，說真的沒有他們兩個，我今天不會站在這裡。」許效舜也強忍激動泛淚說：「12年前我忘記跟我媽說，媽我得獎了，謝謝妳，因為我進演藝圈全家人都反對，只有我媽在半夜的時候說，效舜你很有天份，所以內心裡面的那種感激，我是希望我化為在演藝圈每一天每一分每一秒，都能夠為大家服務。」澎恰恰將致詞時間都留給苗可麗和許效舜，只簡短說：「該感謝的感謝了，老兵不死。」

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