「城市少女」揭不合始末　黃雅珉爆況明潔這習慣　導致吵架

記者葉文正／台北報導

偶像女團始祖「城市少女」以〈年輕不要留白〉、〈散播歡樂散播愛〉等動感歌曲紅遍大街小巷，女星況明潔、黃雅珉青春洋溢的形象深植人心，近日兩人登上《那些年。那些歌》分享出道經歷，況明潔表示，大家耳熟能詳的《年輕不要留白》其實是製作人在「上廁所」時僅花10分鐘完成的，沒想到卻讓她們在全台爆紅，甚至受邀至日本登上NHK舞台！

▲況明潔(左)、黃雅珉兩人久未同台，但仍能從言談中展現好默契。（圖／年代提供）

而「城市少女」屢次被傳私下有心結，是因個性不同、時常鬥嘴，在外人眼裡就像在吵架，黃雅珉表示，況明潔只是心直口快，早起工作會有起床氣，相處久了早已習慣，並沒有不合的問題。

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▲況明潔努力維持好體態與外貌。（圖／年代提供）



況明潔在節目中表示，從小並沒有明星夢，媽媽卻慫恿她去徵選女團，在現場徵選唱歌時大破音，但還是被意外選上，與歌唱選秀出身的黃雅珉組成「城市少女」，剛出道時並未受到矚目，到發第二張唱片時才爆紅，況明潔說，當時這張專輯缺少主打歌，結果製作人陳美威竟是在「上廁所」時的10分鐘完成〈年輕不要留白〉詞曲創作，主持人陳國華幽默回應：「難怪這首歌這麼有味道！」後來「城市少女」風靡全台，曾在唱片宣傳時癱瘓台中市交通，警方甚至出動催淚瓦斯來強迫散場，也曾受邀至日本NHK與巨星松田聖子、森進一同台演出，成為台灣之光。

▲黃雅珉擅長抒情歌曲。（圖／年代提供）



而「城市少女」多年來不時被傳出有心結，是因為個性迴異所致，況明潔表示，兩人第一次吵架是因以前跑通告時都是黃雅珉開車接送她，但她習慣上車倒頭就睡，令黃雅珉抱怨連連；黃雅珉則說，況明潔有起床氣，講話又大嗓門、心直口快，但兩人已經太熟了，彼此早有絕佳默契，時常一來一往地互相鬥嘴，不熟的人才會誤以為她們不和。