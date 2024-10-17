Elly赴美留學想家了！　吐心聲「想吃媽媽的飯」惹網心疼狂標小S

記者顧齊祐／綜合報導

女星小S（徐熙娣）2005年和老公許雅鈞結婚之後育有3個女兒，大女兒許曦文（Elly）日前才剛到南加州大學讀書，平時會在社群分享近況的她，今（17）日也感嘆發文寫道「好想吃媽媽煮的飯」，讓網友看了超揪心，並瘋狂標記小S。

▲Elly發文嘆「好想吃媽媽煮的飯」。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



Elly今年7月順利飛往美國加州就讀大學，在異地生活不到4個月，她已經開始想念家鄉味。今日稍早她在Instagram曬出了一系列在美國生活的照片，並寫道「嗚嗚好想吃媽媽煮的飯」，讓網友們看到後都相當不捨。

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▲Elly今年7月順利飛往美國加州就讀大學。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



而從Elly分享的生活照中可以看到，她頂著一頭黑色的及肩短髮，穿著黑色的平口上衣，大方露出美背，展現纖細的好身材。其中她也曬出了小S與許雅鈞的合照，畫面裡兩人坐在餐廳當中，小S雙手環抱依偎在老公的身旁，看起來相當甜蜜。

▲小S雙手環抱依偎在老公的身旁。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



Elly的貼文發布之後，立刻吸引大批網友紛紛留言「媽媽應該也很想妳」、「估計媽媽又要哭了」、「哇噻好美啊啊啊埃及艷后的感覺」、「國際巨星已經在訂機票了」、「妳媽咪看到一定會想立馬飛去」。還有不少網友標記了小S「呼叫國際巨星！孩子想妳了」。