馬幼興哽咽「沒見到母親最後一面」：我答應您的事會做到

記者許逸群／台北報導

藝人馬幼興日前受邀錄律師謝震武主持的《震震有詞》討論社會議題「長照」。他對於母親往生時未能見到最後一面，至今仍無法放下悲傷的情緒。

▲馬幼興揭照顧母親的過程。（圖／和展影視提供）

馬幼興家中共有5個兄弟姊妹，大哥小兒麻痺從小就被霸凌，肢體障礙加上精神障礙，母親14歲生下大哥不知如何照顧造成大哥小兒麻痺的愧疚感，平時都是母親親自照顧長達40年。只是隨著母親中風3次、慢慢失智後，由於他工作時間較彈性，幾乎都由他一肩扛起照顧母親跟大哥的責任。

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從母親中風到過世3年期間，馬幼興面臨過大哥拿刀作勢砍人、拿東西往樓下砸，又或是母親不願意吃藥，就怕吃了藥睡著無法親自看顧大哥，長期下來難免影響病情。馬幼興說：「家庭、工作、照護讓我分身乏術，壓力很大，抗壓性要非常強，但還是會忍不住情緒失控，對家人咆哮。」

▲藝人馬幼興錄《震震有詞》討論「長照」議題。（圖／和展影視提供）

馬幼興曾因要拍夜戲，請姊姊看著母親吃藥，沒想到母親竟然對外人說：「我女兒要拿毒藥毒我。」當他帶著母親回診，母親當著護理師面對馬幼興說；「你再帶我來看診，我就一頭撞死！」母親甚至跟親友講：「你們跟馬幼興講，如果他帶我去看醫生我就從14樓跳下去。」

疲於奔命的馬幼興，最大的遺憾就是沒有見到母親最後一面。當時正在拍戲的他，看到10多通未接來電，回撥後看護在電話那頭哭著說奶奶走了，「我很自責，前一晚如果不要只顧著擔心外景，媽媽不舒服時直接送急診室接受治療，媽媽是不是就不會走了。」如今的他悲傷情緒依舊在，他也向天上的母親承諾「我答應您的事會做到，會照顧好大哥。」