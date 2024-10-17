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《派遣女醫》西田敏行驟逝公司回應！米倉涼子悲痛：昨天才說過話

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星西田敏行17日在家中逝世，享壽76歲。他一生演過無數夯劇、電影，其中在日劇《派遣女醫》飾演院長「蛭間重勝」，每次收天價帳單成為經典名場面。他與《派遣女醫》主要演員群交情非常好，該劇女主角米倉涼子悲痛發聲「昨天才說過話的……」。

▲▼西田敏行驟逝公司回應。（圖／翻攝自X）

▲西田敏行在《派遣女醫》演院長，每次收女主角天價帳單，成為經典名場面。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，根據警方調查人員透露，西田敏行在日本時間17日中午過後被發現已在家中離世，相關人士通報，稱西田敏行在床上已經身體冰冷，警方目前判斷是病逝，詳細死因還在調查。

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西田敏行近年飽受病痛所擾，儘管坐輪椅、拄拐杖，仍積極回應戲約邀約演出，本月8日剛出席《電影版派遣女醫》記者會，沒想到竟成最後一次公開露面。據他所屬經紀公司表示，他原本今天還有工作，助理前去家中發現異狀後立即通報，目前公司也在確認狀況。

《派遣女醫》女主角米倉涼子17日早上透過IG限動，曬出與西田敏行一起吃炸雞的合照，沒想到隨後得知西田敏行逝世。她透過黑底白字發文：「昨天才說過『要上傳照片哦』的話，真的太難過了，太難過了，我還無法相信這是真的」。

▲▼西田敏行驟逝公司回應。（圖／翻攝自X）

▲米倉涼子限動今早曬與西田敏行合照。（圖／翻攝自IG）

▲▼西田敏行驟逝公司回應。（圖／翻攝自X）

▲米倉涼子悲痛發聲：「昨天才說過要上傳照片的，太難過了，我到現在還無法相信。」（圖／翻攝自X）

西田敏行電影代表作是《釣魚迷日記》，自1988年演至2009年，並曾擔任日本演員工會理事長，演過無數經典角色。他在《派遣女醫》扮演院長，戲裡每次收到女主角手術後的天價帳單，震驚反應令觀眾大呼痛快，角色大受歡迎，從2012年演到2023年的電影版，私下也與米倉涼子、内田有紀、勝村政信、岸部一徳、遠藤憲一等人結為好友，交情深厚。

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