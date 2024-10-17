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連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）墜樓身亡，享年31歲，猝逝消息震驚全球。他的社群平台湧入大量粉絲留言悼念，而他最後一次更新IG是5月，為了悼念導演摩根史柏路克（Morgan Spurlock）離世。

▲▼連恩佩恩墜樓身亡，星友人哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲連恩佩恩墜樓身亡的噩耗震驚各界。（圖／翻攝自IG）

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連恩佩恩IG貼文停在5月29日，曾為一世代拍攝紀錄片《1世代： 我們的世代3D電影》的導演摩根史柏路克，5月23日因癌症併發症逝世，享年53歲。他當時曬出照片哀悼「很榮幸與你一起工作」，不料這成為他最後一次在IG的發文，另外X最後一次更新是3月30日，感謝支持他的粉絲。

▲▼連恩佩恩最後IG發文在5月，哀悼導演離世。（圖／翻攝自IG）

▲連恩佩恩最後IG發文在5月，哀悼導演摩根史柏路克離世。（圖／翻攝自IG）

而連恩佩恩突然逝世震驚眾多圈內友人，CP查理 2017年曾與他合作歌曲〈Bedroom Floor〉，限動哀悼「連恩總是對我非常友善。他是我首次合作過的首批大牌藝人之一。我無法相信他已經離開了……。」同時上傳一段兩人合作的影片，並寫下「我現在非常難過，願他安息」。

▲▼連恩佩恩墜樓身亡，星友人哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲▼連恩佩恩墜樓身亡，星友人哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲CP查理哀悼。（圖／翻攝自IG）

音樂製作人Zedd為連恩佩恩製作專輯《LP1》，是連恩自一世代休團後第一張專輯。他透過X發聲：「安息吧連恩……我無法相信這是真的……真的令人心碎……。」名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）也發文：「向他的家人和親人表達愛和慰問。 安息吧，我的朋友。」饒舌歌手Juicy J難掩震驚「天啊，無法相信這是真的，為他的家人祈禱」。眾多連恩佩恩生前合作的名人、音樂界好友紛紛留言悼念。

▲▼連恩佩恩墜樓身亡，星友人哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲製作人Zedd心碎：「我無法相信這是真的。」（圖／翻攝自X）

▲▼連恩佩恩墜樓身亡，星友人哀悼。（圖／翻攝自IG）

▲派瑞絲希爾頓哀悼。（圖／翻攝自X）

連恩佩恩曾與瑞塔歐拉（Rita Ora）為2018年電影《格雷的五十道陰影：自由》演唱電影原聲帶中的歌曲〈For You〉。原作作者E.L.詹姆絲心碎表示：「我幾乎無法相信。真誠地向他的家人致上慰問。」

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