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米可白14年前舊照出土「唇蜜像抹豬油」　釣出男友孫綻放閃

記者劉宛欣／綜合報導

藝人米可白與孫綻在今年2月傳出緋聞，直到8月底才正式公開認愛，目前兩人穩定交往已有1年時間，小倆口戀情受到各界的祝福。平時就經常透過社群分享生活點滴的她，16日在臉書曬出2010年拍攝的自拍照，青澀模樣與現在風格相差甚遠，也讓部分網友驚嘆她的凍齡美貌，就連男友孫綻也現身留言區。

▲米可白經常透過社群曬出近況。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白經常透過社群曬出近況。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白16日在臉書曬出一張14年前拍攝的自拍照，照片中可以看到她留著一頭及肩的棕色長捲髮，還畫著煙燻妝以及大大的粉色腮紅，最引人注目的是她粉嫩晶亮的唇色。她內文寫下「最近IG在比對以前跟現在的照片，這是2010年拍的」，接著曬出一張當年的照片，自嘲表示「我當時是走109辣妹風嗎？這膚色喝醬油長大，這睫毛都能夾死蚊子，這唇蜜是抹豬油...（還有）這捲髮」。

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▲米可白經常透過社群曬出近況。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白14年前的自拍照。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白曬出14年前的舊照後，釣出男友孫綻風趣留言「求認識」，得到她回應「先生～有事嗎？去旁邊玩」，小倆口直接在留言處打情罵俏。其他網友則紛紛表示「還是很美啊！」、「我覺得以前的還是漂亮，當時是流行這樣的妝」、「這睫毛上都能放鉛筆了」、「這張水嫩水嫩的青春就是美」。

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