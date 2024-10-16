學霸網美床戰姨丈13次「連體位都記錄」！　擁千萬身家卻只賠40萬

記者田暐瑋／綜合報導

許姓美女網紅遭週刊踢爆和大23歲的姨丈有婚外情，男方在筆記本中詳細記錄了兩人性行為的細節，遭正宮發現後要求賠償200萬元新台幣，但法院審理後判決許女需賠償40萬元，引發議論。對此，律師李怡貞用數學算式嘲諷算出網紅每次與人夫發生關係的費用，直言：「侵害配偶權的賠償金額就是這麼骨感。」

許姓女網紅不僅學歷高，就讀於美國哥倫比亞大學研究所，也是一位擁有數萬追蹤者的知名網紅，個人資產達1700萬元，年收入高達160萬元，當小三一事遭到撻伐，律師李怡貞在臉書評論，「姨丈也很有病的在記事本裡面詳細紀錄13次的性愛紀錄，聽說連體位都記錄。學霸小三甚至將與人夫的合照上傳到網路上。完全在玩火的方式在偷吃。」

▲李怡貞。（圖／翻攝Facebook／李怡貞）

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此外，李怡貞也提出5點指出，如今一些年輕女孩無視傳統道德，「書讀的再高，家庭背景再好，道德就是被狗咬。」更嘲諷小三和人夫床戰的成本：「性愛次數13次，所以每睡人家老公一次，付出三萬零七百六十九元（計算式：40/13)；正宮別太難過，想想這樣的法院標準妳過去睡老公賺了有幾千萬吧。」

最後，李怡貞也警醒女人要多思考什麼事情才是對自己最大的保障，永遠只有自己才能保護自己，「侵害配偶權的賠償金額就是這麼骨感，不要懷疑，這位學霸小三除了資產收入不菲，還同時是有上萬追蹤的KOL，結果法院還是很保守的只判賠40萬。」

▲李怡貞。（圖／翻攝Facebook／李怡貞）

