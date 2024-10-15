柯佳嬿緊張差點被調離廚房　王大陸沮喪我們輸慘了！

記者葉文正／台北報導

全球首獲得CJ ENM正式授權的《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》，由張艾嘉領軍，帶領楊祐寧、柯佳嬿、王大陸一同在泰國蘇梅島開設餐廳。節目一經播出便引發粉絲熱烈討論，並拿下第二名佳績，《艾嘉食堂》因金鐘獎調整播出時間，第二集即將在本週六（10/19）晚上11點在三立都會台播出，10/20凌晨2點上架網路，華視主頻則是隔週六晚上八點播出。



▲柯佳嬿差點被調離廚房。（圖／泰坦星文創影視）

《艾嘉食堂》成員們抵達美麗的蘇梅島，開始緊張且充滿趣味的餐廳開業準備。觀眾將見證成員們如何面對開業前的各種挑戰與營業首日的緊張氛圍。成員們齊心協力準備開幕，但緊張之情難以掩飾。他們甚至集體前往隔壁的競爭餐廳「刺探敵情」，從菜單、定價、料理設計到口味都做了詳細的分析。王大陸回來後不禁感嘆：「我們輸慘了！」為即將開業的緊張氣氛增添了一絲幽默。



▲王大陸與柯佳嬿市場採買。（圖／泰坦星文創影視）

王大陸在節目中也展現了對餐廳的熱情，負責外場與飲料部的他，每天親自搓揉愛玉，並不斷請夥伴們嘗試他精心製作的「冬瓜茶」，讓大家忍不住問：「到底要喝幾杯？」此外，創意十足的菜單命名成為本集的一大亮點。他們將飲品命名為「冬瓜Love You」，讓客人每次點餐時彷彿在向店員表白，而收到點單的王大陸則幽默回應「Love you, too!」，增添了趣味與浪漫氣氛。楊祐寧則將雞蛋糕命名為「Goo Goo Cake」，還特別要求王大陸每次介紹菜色時都要模仿「咕咕雞」的叫聲並做出振翅動作，讓忙碌的工作環境充滿了歡樂。



▲楊祐寧(右)讓張艾嘉久候。（圖／泰坦星文創影視）

張艾嘉作為老闆，每天最早起床，展現對工作的嚴謹態度。她還肩負「鬧鐘」的角色，負責叫醒即將遲到的夥伴們。然而，原本說好要早起和張姐一起運動的大家，卻都集體睡過頭，讓她一個人孤零零地完成了晨練。而說好要一起去採購的楊祐寧，也讓張姐在門口苦等，最後匆忙趕到，他致歉說自己剛剛在「辦大事」，原來是去進行了一場馬桶上的深度會議。



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▲王大陸努力招攬客人。（圖／泰坦星文創影視）

第二集重頭戲無疑是餐廳的開張營業日。推出包含炸醬麵、涼麵、客家卜肉、炸春捲等多道家常料理，張姐透露，她有點想把二廚柯佳嬿調到外場，原因是她在廚房顯得過於緊張。

張姐表示：「我自己已經緊張得睡不著覺了，如果二廚也一樣緊張，我無法想像廚房會是什麼樣子。」幸好，柯佳嬿很快適應了廚房的節奏，甚至在忙著備料和捲春捲時，還能記得飲料的價格，當外場結帳出現問題時，她一邊忙著料理一邊精準地回答價格。成員之間的默契配合，也讓團隊在開業日的混亂中逐漸找回節奏，成功度過高峰時段。而有著豐富餐飲經驗的楊祐寧則負責穩住場面與情緒，鼓勵大家說：「我相信來的客人會很喜歡我們的。」他專業和靈活應對的能力表現，也將會透過節目一一呈現。



此外，張艾嘉在炒飯環節也成為焦點。第一桌炒飯份量過多，第二桌份量又過少，連負責送餐的王大陸都忍不住吐槽：「這兩盤差太多了吧！」然而，儘管份量有失誤，客人卻對味道讚不絕口，表示這是他們在泰國兩週內吃到最有特色的炒飯。



《艾嘉食堂》一經播出便引發大量討論，觀眾對成員們的互動與成長、以及客人對菜品的真實反應充滿期待。第二集即將播出，千萬別錯過這段充滿創意與溫暖的開業旅程！《艾嘉食堂》第二集即將在本週六（10/19）晚上11點在三立都會台播出，10/20凌晨2點上架NETFLIX，華視主頻隔週六晚上八點播出。