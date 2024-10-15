周杰倫新加坡演唱會「被點蔡依林的歌」　1秒高EQ機智化解被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫上周五起在新加坡連開3場演唱會，其中最後一場的點歌環節引發熱議。起因是一名粉絲當場點了蔡依林的〈說愛你〉，他當下即時的高EQ反應，被現場觀眾拍了下來，在網路上引發熱烈討論。

▲周杰倫上周末在新加坡舉辦演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）



透過現場粉絲拍攝的影片可以看到，一名穿著黑色衣服的長髮女粉絲幸運拿到麥克風，自稱喜歡周杰倫20多年，對他的歌都很熟，周杰倫見狀開心表示：「我希望不能點太冷門的歌曲，像〈印地安老斑鳩〉這種。」沒想到下秒女粉卻大聲喊出了蔡依林的歌〈說愛你〉，還連續喊了好幾次，瞬間讓現場氣氛有些尷尬。

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▲粉絲當場點蔡依林的歌，瞬間整場氣氛凝結。（圖／翻攝自微博）



周杰倫聽到後並未回應，直接跳過她，表示：「旁邊那位喊得比較大聲，妳把麥克風給她一下，旁邊那個粉紅色衣服的。」該粉色衣服的粉絲激動的大哭大喊，最終選擇了〈給我一首歌的時間〉。

事件引發網友熱烈討論，不少人認為黑衣女粉絲「太白目」，紛紛直言「他好體面，中間還說給旁邊那位，他好好」、「這個細節真的！一直在照顧大家的情緒」、「喜歡24年就只能點出一首〈說愛你〉？」、「幹得漂亮，那麼多歌非得點這個，也讓人無語」，紛紛讚賞周杰倫的高EQ。

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