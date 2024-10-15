台AV女優陰道發炎「冒3症狀」！　吳夢夢抱怨：根本沒使用

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。最近她在Threads發文抱怨自從自己開始減肥後，卻意外引發陰道發炎、牙齦發炎、扁條腺發炎等3症狀。為此，她無奈表示：「我根本沒使用。」

▲吳夢夢有「台灣第一AV女優」的封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



吳夢夢透露，自己剛開始認真減肥一週，結果牙齦、陰道及扁桃腺相繼發炎，甚至體溫高達38.3度，讓她忍不住直呼：「結論：不要隨便減肥」。吳夢夢進一步分享她的減肥菜單，每天的早餐和宵夜都相同，為「一杯豆漿加一顆蛋」，而午餐和晚餐則大致保持一致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢發文抱怨陰道發炎。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

吳夢夢表示自己固定晚上10點至11點半前睡覺，發燒當天甚至提早在晚上9點就寢。不過，儘管她維持著飲食與作息，健康狀況仍出現不良反應。吳夢夢坦言自己有躁鬱症，平時需依賴藥物來穩定情緒，若停止服藥就可能出現躁期或鬱期。此外，她每天補充維生素、益生菌和褪黑激素，並且重視水分攝取，原本每天喝2000cc的水，這週增加到3500至4000cc。