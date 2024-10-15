台越混血「拿到身分證」入圍金鐘：我是台灣人　雷嘉汭無法平常心

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，今（15）日公廣集團舉辦聯合金鐘入圍茶會，包含《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔，《八尺門的辯護人》雷嘉汭、潘儀君、楊烈，《華麗計程車行》李李仁、黃舒湄都到場共襄盛舉。

▲《八尺門的辯護人》劇組出席「公廣集團金鐘入圍茶會」。（圖／記者黃克翔攝）

《八尺門的辯護人》入圍16項大獎，主演雷嘉汭、潘儀君、楊烈、張耀一起跟監製兼製作人董成瑜、編導唐福睿現身。其中，潘儀君時隔22年再次入圍金鐘獎，坦言心情上滿意外的，不過自己從小就對競爭比較抗拒，得不得獎不會影響對自己的評價，以平常心看待。

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▲潘儀君出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

而在戲中飾演印尼看護的雷嘉汭，才出道就入圍迷你劇集最佳女主角獎，坦言自己無法平常心看待，因為從公布入圍就收到許多劇迷反饋，讓她壓力更大且更加無法平常心，不過仍希望自己可以穩住心態，好好地參與金鐘盛會。

▲雷嘉汭出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

台越混血兒楊富江以《公視人生劇展─彈味中的嬰孩》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，今年才正式拿到台灣身份證的她透露心境上多了一個底，直呼「我是台灣人」，而爸媽得知她入圍後雖然沒有太多言語表示，但仍感受得到非常開心，低調透露媽媽與小姨會從越南飛到台灣觀禮。

▲楊富江出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

此外，吳奕蓉以《不可饒恕的人》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，她笑說自己每次入圍都不緊張，只想著是「五分之一的機率」，得失心不高。不過，與她一起競爭的黃采儀過去是自己的老師，加上方文琳是自己小時候的偶像，認為可以跟這些偶像一起入圍已經是個里程碑了。

▲吳奕蓉出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）