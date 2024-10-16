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串流收視週榜／宅鬥陸劇《錦繡安寧》嗑偽兄妹戀！台韓日9熱劇吸睛

記者陳芊秀／綜合報導

10月多部戲劇開播，其中又有一部陸劇《錦繡安寧》屬於宅鬥復仇劇，故事中還有「偽兄妹戀」（陸網稱：偽骨科）。而《金師傅》韓石圭形象深植人心，這次改演犯罪心理分析師。還有台劇《 X！又是星期一》多平台上架，收視成績傲人。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／虐戀韓劇PK偵探日劇

▲▼friDay影音收視週榜（10/7-10/13）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/7-10/13）。（圖／friDay影音提供）

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長壽韓綜《Running Man》重回收視第一寶座，霸榜兩週的《致我的解離》退到收視第2，虐戀題材《愛過之後來臨的》持續第3名，《如此親密的背叛者》是10月11日開播的新韓劇，由「金師傅」韓石圭飾演犯罪心理分析師，發現女兒的秘密後展開的懸疑故事。而日劇《解謊偵探少女》是罕見以昭和初期為時代背景的年代劇，描述能聽出謊言的少女邂逅貧窮偵探，兩人決定合作破解各種疑難事件，是久違的喜劇題材。

▲▼《致我的解離》。（圖／friDay影音提供）

▲申惠善、李陣郁《致我的解離》相互治癒。（圖／friDay影音提供）

▲▼《愛過之後來臨的》。（圖／friDay影音提供）

▲虐戀劇《愛過之後來臨的》。（圖／friDay影音提供）

▲▼《如此親密的背叛者》。（圖／friDay影音提供）

▲韓石圭在《如此親密的背叛者》演犯罪心理分析師。（圖／friDay影音提供）

▲▼日劇《解謊偵探少女》。（圖／friDay影音提供）

▲日劇《解謊偵探少女》是昭和初年的年代劇。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／外傳韓劇《或好或壞的東載》

▲▼Hami Video收視週榜（10/7-10/13）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（10/7-10/13）。（圖／Hami Video提供）

《或好或壞的東載》是《秘密森林》系列的外傳，以故事中檢察官「徐東載」為主角的故事，同樣由李浚赫主演。劇集於10月10日開播，首週登上Hami Video戲劇類收視最高的劇集。

▲▼《或好或壞的東載》。（圖／翻攝自韓網）

▲《或好或壞的東載》檢察官徐東載當主角。（圖／翻攝自臉書）

iQIYI／復仇宅鬥《錦繡安寧》來了

▲▼iQIYI收視週榜（10/7-10/13）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（10/7-10/13）。（圖／iQIYI提供）

秋季可說是虐戀劇接連登場，《七夜雪》由李沁、曾舜晞主演，描述劍客求藥結識藥師谷谷主，兩人相知相惜卻愛意難言，來自台灣的陳昊森在劇中飾演關鍵角色，觀眾對於虐戀故事可說又怕又愛。另一部《錦繡安寧》屬於宅鬥劇，與上半年黑馬《墨雨雲間》劇情相似引發討論，故事描述嫡女千金羅宜寧被小娘陷害被趕到別院，長大後回到主家，默默佈局平反當年的冤屈，與張晚意飾演的三哥羅慎遠的感情線更是「偽兄妹戀」。儘管陸網批評宅鬥劇情「小兒科」，然而仍擊中觀眾胃口，劇集熱度不斷上升中，在iQIYI上線收視第4。

▲▼《錦繡安寧》《七夜雪》。（圖／翻攝自臉書）

▲《七夜雪》古裝虐戀風格。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《錦繡安寧》《七夜雪》。（圖／翻攝自臉書）

▲《錦繡安寧》是復仇宅鬥劇。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／一本小說引發宮鬥《致光之君》

▲▼KKTV收視週榜（10/7-10/13）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（10/7-10/13）。（圖／KKTV提供）

《致光之君》以平安時代為時代舞台，描述《源氏物語》作者紫式部的一生經歷，最新一週登上KKTV收視冠軍。劇集邁入後半段，吉高由里子飾演的「真尋」在藤原道長的請託下，撰寫長篇愛情小說，促成一條天皇走出喪妻之痛，與中宮藤原彰子圓房生子。同時女主角的文采贏得天王賞識，也改變了政治局勢，左大臣藤原道長因女兒彰子受寵勢力穩固，開始排除異己，被日本觀眾形容「不流血」的宮鬥。編劇大石靜結合虛構與史實，讓劇集大受好評。

▲▼《致光之君》描述一部愛情小說間接影響了平安時代政局。（圖／翻攝自X）

▲▼《致光之君》描述一部愛情小說間接影響了平安時代政局。（圖／翻攝自X）

▲《致光之君》女主角真尋在藤原道長請託下撰寫長篇愛情小說，間接影響了天皇走出喪妻之痛，政局也因此改變。（圖／翻攝自X）

LINE TV／前三名都是台綜

▲▼LINE TV收視週榜（10/7-10/13）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（10/7-10/13）。（圖／LINE TV提供）

選秀台綜《SCOOL》、《原子少年2》持續霸榜LINE TV收視前2名，而新實境節目《歡迎光臨- 等你來家1 S2》以「社區再生」題材為主題，包括Lulu黃路梓茵、本土天團玖壹壹、鄉民女神林莎等人參與，現在推出第2季，收視第3。

MyVideo／職場台劇《X！又是星期一》

▲▼MyVideo收視週榜（10/7-10/13）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（10/7-10/13）。（圖／MyVideo提供）

10月開播的職場台劇《X！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，改編自作家傑洛米的小說《我恨星期一》，描述兩個職場新鮮人進入一家週刊社成為業務菜鳥，遇見一群令人又愛又恨的公司同事，開始歷練職場中的槍林彈雨，劇集由范少勳、林奕嵐、溫昇豪、曾莞婷等人演出。本劇在台灣多家平上線，並擠下《今夜一起為愛鼓掌》登MyVideo平台冠軍，在Hami Video收視第8。

▲▼《X！又是星期一》。（圖／MyVideo提供）

▲《X！又是星期一》是職場輕喜劇。（圖／MyVideo提供）

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