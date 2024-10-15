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許瑋甯金鐘前先幫邱澤過43歲生日　林依晨曝釜山「流利韓文」內幕

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，今（15）日公廣集團舉辦聯合金鐘入圍茶會，包含《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔，《八尺門的辯護人》雷嘉汭、潘儀君、楊烈，《華麗計程車行》李李仁、黃舒湄都到場共襄盛舉。

▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯一起入圍視后。（圖／公視、MyVideo提供）

《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯一起入圍第59屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，導演徐譽庭興奮表示希望可以開出「雙蛋黃」，期待兩人一起奪得視后寶座，打破金鐘獎的紀錄，而兩位女主角則異口同聲表示得知對方入圍都比知道自己入圍還要開心。

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▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯一起入圍視后。（圖／公視、MyVideo提供）

許瑋甯近期飛到國外參加時裝週，大概回台才3到4天而已，所以金鐘典禮的戰袍還沒有決定，會在今（15）日開始做準備。而老公邱澤在昨（14）日歡慶43歲生日，許瑋甯被問及此事也露出甜蜜微笑，表示有幫丈夫慶生，禮物則是準備了「他喜歡的東西」。

▲許瑋甯和邱澤罕見同框。（圖／翻攝自余文樂IG）

▲許瑋甯在採訪中放閃邱澤。（圖／翻攝自余文樂IG）

另外，林依晨則搶先在釜山影展就開胡，在第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎奪下「最佳女主角獎」寶座，害羞表示台上講的韓文感言有先準備，還請了大學教授幫忙複習一下發音。而她在典禮上也遇到了過去螢幕CP胡歌，已經有7、8年沒見，一見面都在聊育兒經，好友也有分享女兒的照片給她看。

▲釜山國際影展林依晨。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

▲林依晨在釜山秀出流利韓文。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

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許瑋甯, 林依晨, 不夠善良的我們, 邱澤

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