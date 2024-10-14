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「借我1億⋯」《認哥》班底李陳鎬欠債不還　防彈Jimin、李壽根都受害

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星李陳鎬2021年3月起加入《認識的哥哥》錄製，身為班底知名度逐漸上漲，他14日突然在IG承認自己非法賭博，由於覺醒得太晚，他已經向周遭友人借不少錢，身上還多出一筆無法負擔的債。然而，他自爆違法後，接著被媒體爆出多名歌手、藝人都是受害者，包含天團防彈少年團Jimin、李壽根、河成雲等人，且他疑似是知道韓媒收到爆料才打算坦白，形象墜落谷底。

▲《認哥》班底李陳鎬非法賭博還不出債，竟向防彈Jimin、李壽根借錢。（圖／翻攝自IG）

▲《認哥》班底李陳鎬非法賭博還不出債，竟向防彈Jimin、李壽根借錢。（圖／翻攝自IG）

據韓媒報導，李陳鎬於2022年起接近防彈少年團Jimin，當時他向對方開口：「可以借我1億（約台幣250萬）嗎？只要1週就會還你了。」怎料，借錢已是2年前的事，他至今沒有把該筆借款還給Jimin，且不止Jimin受害，連同為《認識的哥哥》班底的李壽根、歌手河成雲都心軟借錢，據悉，逾10人受害。

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對此，Jimin所屬公司證實韓媒報導為真，確實是受害者之一，「就像報導所寫，Jimin確實有金錢上的損失，他寫了借據後把錢借出去就是全部了」，但公司態度低調表示，除了報導以外的事情，難以對外說明。

▲李壽根等逾10人都受害（圖／翻攝自李壽根IG）

▲李壽根等逾10人都受害。（圖／翻攝自李壽根IG）

只是李陳鎬欠債涉及多位知名藝人，韓媒更爆料，他是在得知韓媒收到消息著手調查後，才決定14日深夜於IG上坦白一切，是否真的悔過自新，令大眾打上一個大問號。針對他的貼文，李陳鎬承認2020年起偶然在網路上接觸到非法賭博遊戲網站，沒想到玩著玩著多出了一筆無法負擔的債，為此，他開始向友人借錢，最終導致雪球越滾越大，待他發現為時已晚不該再賭時，朋友的債務、賭博輸掉的錢已經壓得他喘不過氣。

李陳鎬的文字裡承諾，不論怎樣都會還完債務。最後，他向大眾道歉「很抱歉引起社會問題，還有隱藏這些事而對我感到失望的人，在此鞠躬致歉，我會誠實接受警察調查，為我的錯誤付出代價。」染上賭博自毀形象。

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李陳鎬, 認識的哥哥, Jimin, 李壽根, 河成雲

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