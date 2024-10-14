謝盈萱釜山影展遇「隨身保鑣」守護！　一出門被逮住…為1事道歉

記者陳芊秀／綜合報導

女星謝盈萱日前赴南韓參加釜山影展，近日在社群平台分享了在這趟釜山行的趣聞。她提到這次有當地的隨身保鑣保護，如同電視劇中所見，衣著整齊，動作迅捷，讓人誤以為自己是「什麼潮流偶像」，更發生了一件事，令她不禁覺得「很抱歉」。

▲謝盈萱PO文透露，參加釜山影展有隨身保鑣守護。（圖／翻攝自IG）

謝盈萱表示，抵達釜山的第二天白天，在工作空檔得到一個喘息機會，便前往住處旁的便利商店。然而，她剛出飯店就被保鑣大叔逮個正著。她馬上告知自己只是買個東西去去就回，請保鑣大叔不用跟上好好休息，結果，保鑣仍在遠處默默守護。

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於是謝盈萱分享的超商照片，鏡頭之外，保鑣大叔仍遠遠地默默觀望，為此不禁寫下「進退兩難的樣子真的讓人覺得對他很抱歉，到現在還很後悔當時沒有買個飲料什麼的請他喝……」。她幽默形容，「好山，好水，好風景，彷彿被執事大叔寵溺的大小姐。呀勒呀勒～～」。

▲謝盈萱曬超商照，鏡頭外其實有保鑣大叔遠遠觀望。（圖／翻攝自IG）

粉絲輪番留言「你是大明星，他們當然要好好守護你，台灣國寶」、「感覺好浪漫耶，保鏢與我，但韓國保鏢真的就是那樣的」、「啊嘞啊嘞，閒不住的大小姐」、「如此帥氣的大小姐，我願意做她的保鑣」。