直擊／王心凌四度攻蛋「上身鏤空＋下身透視」　美腿白到反光超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌今晚在小巨蛋開唱，也是她四度攻蛋，由於是巡演升級版，不僅舞台、音樂和舞蹈全部重新打造、編排，6套服裝也不一樣，包括上身鏤空的「全糖雲朵甜心裝」，以及「清澈月光女伶」造型下的修長美腿，在長紗裙中若隱若現，宛如仙女下凡。

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的首站演出，於今（12日）起一連兩天在台北小巨蛋登場，她從舞台設計翻新出壯觀的「羽翼移動城堡舞台」，是小巨蛋首見的360度LED旋轉高牆、60個機關、800組燈光、3000片LED，首度出現的360度天幕環景投影視覺，以及小巨蛋首用超過1700公分的360度旋轉LED高牆加上背面百支燈牆，創下小巨蛋最高規格。

▲▼王心凌今晚甜美開唱，秀出一雙雪白鉛筆腿。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

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此外，王心凌這次音樂和舞蹈全部重新編排，絕美6套全新造型、視覺道具特效精彩不斷、串場VCR也邀來金曲導演陳奕仁千萬打造、重金拍攝，總製作成本高達6000多萬，光是視訊影片就花了1000多萬元，忙著彩排的王心凌仍全程投入、親自參與所有大小細節。

開場王心凌穿著「全糖雲朵甜心裝」，秀出一雙雪白筆直的美腿，並帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態，並創下小巨蛋最多空降人數紀錄的磅礡氣勢，搭配快歌〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉，讓萬人都嗨翻；接著她脫掉波浪裙擺，演唱歡樂氣氛代表作〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，又換上「清澈月光女伶」造型從升降台升起，，甜美又性感獻唱搖滾版的〈不哭〉和〈愛太空〉。

她也開心和全場的觀眾打招呼：「台北小巨蛋，我回來了！」高喊：「歡迎大家來到Sugar Land開幕首站台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，這裡有甜美、有刺激、有歡樂、有感動，你們想要的，都可以在我的Sugar Land得到滿足！」