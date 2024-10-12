ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／王心凌四度攻蛋「上身鏤空＋下身透視」　美腿白到反光超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌今晚在小巨蛋開唱，也是她四度攻蛋，由於是巡演升級版，不僅舞台、音樂和舞蹈全部重新打造、編排，6套服裝也不一樣，包括上身鏤空的「全糖雲朵甜心裝」，以及「清澈月光女伶」造型下的修長美腿，在長紗裙中若隱若現，宛如仙女下凡。

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的首站演出，於今（12日）起一連兩天在台北小巨蛋登場，她從舞台設計翻新出壯觀的「羽翼移動城堡舞台」，是小巨蛋首見的360度LED旋轉高牆、60個機關、800組燈光、3000片LED，首度出現的360度天幕環景投影視覺，以及小巨蛋首用超過1700公分的360度旋轉LED高牆加上背面百支燈牆，創下小巨蛋最高規格。

▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」day1。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲▼王心凌今晚甜美開唱，秀出一雙雪白鉛筆腿。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」day1。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

此外，王心凌這次音樂和舞蹈全部重新編排，絕美6套全新造型、視覺道具特效精彩不斷、串場VCR也邀來金曲導演陳奕仁千萬打造、重金拍攝，總製作成本高達6000多萬，光是視訊影片就花了1000多萬元，忙著彩排的王心凌仍全程投入、親自參與所有大小細節。

開場王心凌穿著「全糖雲朵甜心裝」，秀出一雙雪白筆直的美腿，並帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態，並創下小巨蛋最多空降人數紀錄的磅礡氣勢，搭配快歌〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉，讓萬人都嗨翻；接著她脫掉波浪裙擺，演唱歡樂氣氛代表作〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，又換上「清澈月光女伶」造型從升降台升起，，甜美又性感獻唱搖滾版的〈不哭〉和〈愛太空〉。

她也開心和全場的觀眾打招呼：「台北小巨蛋，我回來了！」高喊：「歡迎大家來到Sugar Land開幕首站台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，這裡有甜美、有刺激、有歡樂、有感動，你們想要的，都可以在我的Sugar Land得到滿足！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王心凌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎入場要收費了！　呱吉曝苦衷「不可能成為常態」公佈票價
  2. 唐綺陽狂瘦15公斤奪廣播金鐘　評審志祺七七揭她勝博恩主因
  3. 「U:NUS」團長高胥崴參戰男男戀綜！　8成員「身高180⭡」一排全帥哥
  4. 周曉涵「解放比基尼」火辣曲線全看光　遭潑水濕身尖叫引網暴動
  5. 快訊／唐綺陽PODCAST節目《唐陽雞酒屋》奪廣播金鐘獎
  6. 席琳狄翁奧運復出被爆「是預錄」非現場演唱！　專家：一聽就知道
  7. 《還珠格格》上串流！林心如：特別期待容嬤嬤扎針　「真的很經典」
  8. 黃曉明女友「從小不在學校上廁所」：很粗魯　午餐吃錶花蛋糕自認做作
  9. 直擊／王心凌四度攻蛋「上身鏤空＋下身透視」　美腿白到反光超驚人
  10. 小楊哥掉了850萬粉絲！　網看前後對比驚呼「還有一億多韭菜」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366