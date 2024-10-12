ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

涂善存、張豐豪「攻守互換」撲倒在沙發　洩獸性：早就想欺負他

記者蕭采薇／台北報導

華語BL影集《彈一場完美戀愛》12日在高雄舉辦粉絲活動，主演涂善存、張豐豪、劉泯廷南下出席，與現場影迷互動。涂善存與張豐豪更「攻守互換」撲倒在沙發，引來全場尖叫聲不斷。張豐豪表示自己這次變成「攻」很自在，直言「早就想欺負他」。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷、導演練建宏、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷南下高雄會粉絲。（圖／高雄電影節提供）

《彈一場完美戀愛》播映後受到熱烈迴響，劇中兩對CP充滿粉紅泡泡。涂善存被問及「攻守互換」時，笑說被撲倒時想要把對方反壓在沙發，可惜沙發太小沒辦法，透露：「單獨的時候，比較適合獸性大發。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演練建宏透露，當初選角時是先找他們來聊天，直白說「我自己偏愛誰我就選誰」，開玩笑表示是自肥的組合，在和製作團隊聊演員個性時，覺得涂善存和張豐豪很適合組成CP，雖然沒有特別指定誰攻誰受，結果兩人相處後創造出不少火花。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷、導演練建宏、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

▲《彈一場完美戀愛》張豐豪。（圖／高雄電影節提供）

劉泯廷劇中與泰國男星Jame是CP，單獨出席出席的他透露：「對方很快就要來了，所以不會孤單。」更分享前陣子有去泰國找Jame，兩人一起去了鄭王廟、四面佛和購物商場，還去了對方的公寓，「我們那五天幾乎每天都在一起15小時，一直聊天，在車上靠著彼此睡覺。」

劉泯廷坦言一開始也很擔心語言不通合作會有問題，但開拍前兩人一起上導演課，也一起去唱歌和去淡水遊玩，相處過後漸漸就能從眼神和動作知道對方在想什麼。他自己更做了一個Jame的抱枕，都會抱著這顆抱枕睡覺，「我又是單人床，所以一定是靠著它睡覺，一轉頭就會看到他的臉，還會嚇到。」

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷、導演練建宏、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

▲《彈一場完美戀愛》（左起）涂善存、張豐豪、導演練建宏、劉泯廷、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

張豐豪透露工作上在涂善存旁邊會比較安心，私下又是可以屁話的好夥伴，兩人戲外也很常見面，工作結束後還會一起打遊戲，涂善存透露兩人還會開視訊，張豐豪會教傳授他遊戲技巧。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷、導演練建宏、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

▲《彈一場完美戀愛》涂善存。（圖／高雄電影節提供）

接下來他們將在11月2日舉辦見面會，為此練了樂器和舞蹈，涂善存直言這是他有生以來最認真跳的一次，也因自己舞藝不佳，所以非常努力在跳，他透露自己在練的時候一直看張豐豪，因為覺得對方樂器和跳舞都比他厲害很多， 不自覺看向他會比較安心。張豐豪則「護夫」表示，涂善存也笑說，自己以韓星太陽為目標。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

涂善存, 張豐豪, 彈一場完美戀愛, 劉泯廷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 涂善存、張豐豪「攻守互換」撲倒在沙發　洩獸性：早就想欺負他
  2. 温昇豪樂秀「金手指」全場大笑！　安心亞認有容貌焦慮：只能靠吃舒壓
  3. 阿沁妻「中空泳裝照」解放美胸　昔暴瘦見骨！驚人現況網看呆
  4. RIIZE粉絲抵制承漢回歸！送上百「弔唁花圈」塞爆SM大樓　現場照片曝
  5. 離婚五年破冰！ 小禎健身房開在李進良診所旁　「方便女兒跑來跑去」
  6. 納豆腦出血「喝很兇 ⭢滴酒不沾」認：反應變慢了！　陽靚一看他就哭
  7. 赤鬼伯伯4戰服「綁帶勒臀」肉色出演　坦言狂收私處照「早習慣」
  8. 日H級無罩網美竟慘遇癡漢！　「偷拍裙底＋襲胸」當場抓包
  9. 日本H級富士山美胸來台！　無罩晃動搭捷運遭偷拍...親曝心聲：很興奮
  10. 張友驊「私下超寵妻」　呂文婉曝他真實性格嘆：一切來得太突然

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366