涂善存、張豐豪「攻守互換」撲倒在沙發　洩獸性：早就想欺負他

記者蕭采薇／台北報導

華語BL影集《彈一場完美戀愛》12日在高雄舉辦粉絲活動，主演涂善存、張豐豪、劉泯廷南下出席，與現場影迷互動。涂善存與張豐豪更「攻守互換」撲倒在沙發，引來全場尖叫聲不斷。張豐豪表示自己這次變成「攻」很自在，直言「早就想欺負他」。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪、劉泯廷南下高雄會粉絲。（圖／高雄電影節提供）

《彈一場完美戀愛》播映後受到熱烈迴響，劇中兩對CP充滿粉紅泡泡。涂善存被問及「攻守互換」時，笑說被撲倒時想要把對方反壓在沙發，可惜沙發太小沒辦法，透露：「單獨的時候，比較適合獸性大發。」

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導演練建宏透露，當初選角時是先找他們來聊天，直白說「我自己偏愛誰我就選誰」，開玩笑表示是自肥的組合，在和製作團隊聊演員個性時，覺得涂善存和張豐豪很適合組成CP，雖然沒有特別指定誰攻誰受，結果兩人相處後創造出不少火花。

▲《彈一場完美戀愛》張豐豪。（圖／高雄電影節提供）

劉泯廷劇中與泰國男星Jame是CP，單獨出席出席的他透露：「對方很快就要來了，所以不會孤單。」更分享前陣子有去泰國找Jame，兩人一起去了鄭王廟、四面佛和購物商場，還去了對方的公寓，「我們那五天幾乎每天都在一起15小時，一直聊天，在車上靠著彼此睡覺。」

劉泯廷坦言一開始也很擔心語言不通合作會有問題，但開拍前兩人一起上導演課，也一起去唱歌和去淡水遊玩，相處過後漸漸就能從眼神和動作知道對方在想什麼。他自己更做了一個Jame的抱枕，都會抱著這顆抱枕睡覺，「我又是單人床，所以一定是靠著它睡覺，一轉頭就會看到他的臉，還會嚇到。」

▲《彈一場完美戀愛》（左起）涂善存、張豐豪、導演練建宏、劉泯廷、GagaOOLala CEO 林志杰。（圖／高雄電影節提供）

張豐豪透露工作上在涂善存旁邊會比較安心，私下又是可以屁話的好夥伴，兩人戲外也很常見面，工作結束後還會一起打遊戲，涂善存透露兩人還會開視訊，張豐豪會教傳授他遊戲技巧。

▲《彈一場完美戀愛》涂善存。（圖／高雄電影節提供）

接下來他們將在11月2日舉辦見面會，為此練了樂器和舞蹈，涂善存直言這是他有生以來最認真跳的一次，也因自己舞藝不佳，所以非常努力在跳，他透露自己在練的時候一直看張豐豪，因為覺得對方樂器和跳舞都比他厲害很多， 不自覺看向他會比較安心。張豐豪則「護夫」表示，涂善存也笑說，自己以韓星太陽為目標。