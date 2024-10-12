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張友驊「私下超寵妻」　呂文婉曝他真實性格嘆：一切來得太突然

記者蔡宜芳／綜合報導

名嘴張友驊在月初的颱風夜滑倒，頭部重創，經過多日的搶救，於11日逝世，享壽69歲。與他同為媒體人的呂文婉，12日在社群分享合照，並談到他私下真實的一面，直說「來得太突然」。

外送用▲▼張友驊「私下超寵妻」　呂文婉曝他真實性格嘆：太突然。（圖／翻攝自呂文婉臉書、YouTube）

▲呂文婉在社群提到已故媒體人張友驊。（圖／翻攝自呂文婉臉書、YouTube）

呂文婉透露，她和張友驊認識將近20年，但卻只有一張合照，合照是在2020年初的一次錄影前，她心血來潮，主動將所有的媒體人拉在一起拍的。呂文婉說，張友驊在鏡頭前，總是聲如洪鐘、慷慨激昂，但鏡頭外的對方，則是一個充滿友愛與溫暖的兄長。

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呂文婉回憶，張友驊有次關心她的女兒小蘋果，問說幾歲了，對方一聽到小蘋果要上大學了，不禁感慨說：「哇...時間過得真快，還記得小不隆咚一個，妳帶著她錄影，她坐在化妝間寫功課的樣子...」當呂文婉表示不知道該讓女兒讀什麼科系時，張友驊給她的建議是：「讓孩子依著自己的興趣志向發展就好，妳別想太多...」。

▲▼張友驊「私下超寵妻」　呂文婉曝他真實性格嘆：太突然。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉（右二）分享與張友驊（右一）的合照。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

在聊到子女的話題時，呂文婉問張友驊「有幾個小孩」，張友驊的回答讓呂文婉感動，他說：「我跟妳一樣，就一個寶貝...全心全意把她照顧好就行了！」原來，張友驊口中的寶貝，就是老婆。

張友驊的離世對於呂文婉來說，無疑是一個巨大的打擊。她表示，一切來得太突然，她祈願張友驊的心無罣礙，一路好走。PO文也引來網友留言「希望他太太可以挺過去，這是張先生最後的盼望」、「太難過了」、「人生沒有不散的筵席！珍惜當下」。

【呂文婉全文】

認識快20年
翻閱相簿，這是我們唯一的合照...
工作場域習慣自拍，不好意思叨擾他人...
那天心血來潮，錄影前主動把哥姐們拉在一起大合照...難得在來賓中我最幼齒！
鏡頭前，友驊哥一慣聲如洪鐘、慷慨激昂...
鏡頭外就是個友愛溫暖的兄長...閒話再家常不過...
「小蘋果幾歲啦？」
「準備上大學囉！」
「哇...時間過得真快，還記得小不隆冬（咚）一個，妳帶著她錄影，她坐在化妝間寫功課的樣子...」
「不知道讓她唸什麼科系比較好？」
「讓孩子依著自己的興趣志向發展就好，妳別想太多...」
「友驊哥，你有幾個小孩？」（因為在聊子女...很自然地順口問起...）
「我跟妳一樣，就一個寶貝...全心全意把她照顧好就行了！」原來，友驊哥口中的寶貝，是嫂子...
一切來得太突然
祈願哥心無罣礙 一路好走

#拍攝於2020年初

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