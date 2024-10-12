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黃韻玲慶60歲「罕見同框前夫」　帥兒也現身生日趴

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人、北流董事長黃韻玲相隔九年再推出專輯，在10月1日迎來60歲生日的她特別選在這天發行自己在33年前的專輯《平凡》黑膠復刻，可說別具意義，不僅是黃韻玲送給自己60歲生日大禮，「平凡」二字更成為她對60歲的體悟及人生目標。

▲▼黃韻玲推出專輯《平凡》黑膠復刻。（圖／黃韻玲友人提供）

▲黃韻玲日前慶生，前夫沈光遠和兒子沈裕紘也來參加。（圖／黃韻玲友人提供）

北流同事們日前特別選在黃韻玲生日當天為她辦了慶生會，還舉辦音樂講座，當天不僅來了許多歌迷，演藝圈的大前輩邱瓈寬（寬姐）也到場祝賀，被問兒子沈裕紘有送什麼生日禮物？黃韻玲透露兒子很貼心地買了手機殼跟自己調配的香水，「感謝我有一個很了解我、又像老師一樣的兒子，很感謝他日常的體貼，時常買了我需要的東西給我，但其實買什麼東西都不重要，最重要的是，他能把身體照顧好，在音樂上有突破，願意跟我分享喜怒哀樂，這就是最好的禮物。」

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▲▼黃韻玲推出專輯《平凡》黑膠復刻。（圖／黃韻玲友人提供）

▲黃韻玲推出專輯《平凡》黑膠復刻。（圖／黃韻玲友人提供）

這張專輯也是當年黃韻玲離開滾石唱片後的首張作品，從獨立製作、與前夫沈光遠成立「友善的狗」，以及為了錄音跑到美國找了偶像Sting的樂手合作，都是從這張專輯開始發生，也因此《平凡》不僅代表著她自立門戶成為製作人的起源，更象徵她音樂的重要轉捩點，還得以替偶像鳳飛飛、張學友、歐陽菲菲、林憶蓮、陳淑樺合作，讓黃韻玲至今仍感到榮幸及感恩，「我很幸運有機會能夠幫鳳姐寫了〈靜靜燃燒的夏夜〉，很感謝陳揚老師給我機會，至今想起來仍覺得不可思議，既珍惜又感動的回憶。」

▲▼黃韻玲推出專輯《平凡》黑膠復刻。（圖／黃韻玲友人提供）

▲黃韻玲圓夢與偶像鳳飛飛合作。（圖／黃韻玲友人提供）

走過33年精彩人生的她驀然回首，感觸到原來這張專輯的名稱正代表著自己60歲的想望，「以前媽媽說，沒事就是平安。這幾個字經過多年再三咀嚼，才覺得平凡才是福；因為終其一身你做過的事及得到的成就，都會隨著歲月過去而平淡，在這個年紀，能好好吃飯工作睡覺，盡力去感恩天地給予的，能夠快活地呼吸伸展，一步步完成自己的目標，踏實過日子，珍惜每一天，對我來說，就是不平凡。」

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